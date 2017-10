CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO/ Su Canale 5 il film con Jamie Dornan (oggi, 24 ottobre 2017)

Cinquanta sfumature di grigio, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 24 ottobre 2017. Nerl cast: Jamie Dornan e Dakota Johnson, alla regia Sam Taylor-Johnson. Il dettaglio della trama.

24 ottobre 2017

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST JAMIE DARNON

Il film Cinquanta sfumature di grigio va in onda su Canale 5 oggi, martedì 24 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata diretta dalla regista Sam Taylor-Johnson, in queste settimane protagonista alla regia con il serial TV 'Gipsy'. Il film è stato tratto dal romanzo della scrittrice statunitense E.L. James, in questa pellicola anche produttrice esecutiva. Il cast di Cinquanta sfumature di grigio si avvale della presenza della coppia protagonista composta dall'attore nord-irlandese Jamie Dornan (mr. Grey) e dalla bella Dakota Johnson (Anastasia Steele), alcuni anni prima debuttante sul grande schermo nella pellicola diretta da Antonio Banderas Pazzi in Alabama, una sorta di flop e di parentesi per entrambi. Assieme a loro, il cast prevede la presenza di Jennifer Ehle (nel ruolo di Carla May Wilks), Eloise Mumford (Katherine Kavanagh) e altri attori meno noti che ruotano attorno comunque alla coppia focalizzante e protagonista assoluta negli intrecci libidinosi e patologici della trama. Una presenza lussuosa è alle composizioni della colonna sonora, mr. Danny Elfman è infatti l'autore delle musiche esclusive del film, un tema che si addice al suo carattere musicale ombroso e introverso. Ma scopriamo insoeme la trama del film nel dettaglio.

CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO, LA TRAMA DEL FILM

Anastasia 'Ana' Steele è una studentessa poco più che vent'enne la quale studia letteratura inglese alla Washington State University di Vancouver, in Canada. La sua coinquilina si ammala e Anastasia deve sostituirla nell'intervista, per conto del giornale studentesco, al ricco e giovane imprenditore, Christian Grey, ventisette anni e tanti milioni di dollari in banca. Il fascino dell'uomo turba Anastasia la quale continua a pensare a Christian Grey anche dopo l'incontro, contraccambiata dall'affascinante imprenditore che trova la scusa per approcciarla privatamente adandola a trovare nel negozio in cui Anastasia lavora come commessa. Galeotto un caffè al bar i due sono quasi sul punto di baciarsi, ma mr. Grey, è un abile manipolatore di tattiche seduttive e interrompe la magia delle labbra che si sfiorano, del bacio mai dato in quell'occasione dicendo che non erano fatti l'uno per l'altra. Mr. Grey è un tarlo che rode e invia alla ragazza un costoso volume da lei tanto desiderato. Anastasia cerca la relazione e lo chiama di sorpresa durante un party post-laurea. Christian accorre pochi attimi prima dello svenimento dovuto a ubriacatura di Anastasia, la porta in hotel e al risveglio confessa alla ragazza che non è successo nulla durante la sua assenza alcolica. Lei vuole di più ma mr. Grey le propone un accordo scritto, una relazione nella quale nessuna implicazione sentimentale dovrà divenire motivo di rottura del patto al centro del quale il 'bondage' sarà la loro unica condivisione fisica. Anastasia accetterà o ricercherà invece a tutti i costi il romanticismo tipico della sua età?

