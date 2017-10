CINQUANTA SFUMATURE DI NERO/ Christian e Anastasia ancora insieme, ma ci sono nuovi nemici

Cinquanta sfumature di nero è il sequel del film Cinquanta sfumature di Grigio, entrambi basati sui romanzi di E.L. James. La storia d'amore tra Christian Grey e Anastasia Steele continua

Cinquanta sfumature di nero (titolo originale: Fifty Shades Darker) è uscito al cinema il 9 febbraio 2017.Il sequel di Cinquanta sfumature di grigio è stato diretto da James Foley (la regista del primo film era Sam Taylor-Johnson) ed è l'adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo - secondo capitolo della trilogia - di E. L. James. Nel secondo film le vicenda di Christina Grey (Jamie Dornan) e Anastasia Steele (Dakota Johnson) riprendono da dove si erano interrotte in al termine della prima pellicola: dopo aver lasciato Christian, Anastasia inizia a lavorare per una casa editrice alle dipendenze di Jack Hyde. Intanto Mr. Grey si rende conto di non poter far più a meno della ragazza: pur di riaverla nella sua vita l’imprenditore è disposto a “rivedere i termini” del loro contratto. Ana gli chiede di essere più onesto con lei e di eliminare le “punizioni” dal loro rapporto. Christian accetta e i due riprendono la loro appassionata storia d’amore, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Mr. Grey accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme. Alla fine di Cinquanta sfumature di nero, Christian chiede ad Ana di sposarlo: i due riusciranno a coronare il loro sogno d’amore?

In Cinquanta sfumature di nero sono due i principali antagonisti di Christian e Anastasia: Elena Lincoln (Kim Basinger) e Jack Hyde (Eric Johnson). Elena è la “Mrs. Robinson” di Christian: “Penso che lui senta ancora il bisogno di averla vicino e che lei sia ancora in grado di capirlo, che sia una delle poche persone con cui possa parlare. Christian non ha molti amici, non ha il gruppo di amici con i quali è cresciuto, come è successo alla maggior parte della gente… lui non ha quella rete di sostegno. Questo è quello che Elena ha rappresentato per lui: qualcuno con cui risolvere i problemi e che lo aiuti a comprendere certe situazioni. Una delle poche persone da cui lui si sente di essere compreso”, ha detto Jamie Dornan intervistato dalla Universal Pictures. “Le cose si complicano con Jack Hyde perché il personaggio deve essere qualcuno di molto affascinate, inarrivabile e attraente… e ovviamente con un’aura di mistero ripiovo di qualcuno capace di azioni cattive dannose”, ha aggiunto l’attore parlando del suo “rivale” che ritroveremo anche in Cinquanta sfumature di rosso.

