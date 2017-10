CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO/ A San Valentino 2018 arriva l’ultimo capitolo su Christian e Anastasia

Cinquanta sfumature di Rosso: a San Valentino 2018 arriva al cinemano l’ultimo capitolo della storia d’amore di Christian Grey e Anastasia Steele. Ecco alcune anticipazioni sul film.

24 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Cinquanta sfumature di rosso

Grande attesa per Cinquanta sfumature di rosso (titolo originale: Fifty Shades Freed), terzo e ultimo film della trasposizione cinematografica della trilogia erotica di E.L. James. L'ultimo capitolo della storia tra Christian Grey e Anastasia Steele arriverà al cinema in tempo per il prossimo San Valentino - come già era successo con Cinquanta sfumature di nero - più precisamente il 9 febbraio 2018.Anche il terzo film della saga, come i primi due capitoli, è stato realizzato a Vancouver. Cinquamnta sfumature di rosso è stato girato insieme a Cinquanta sfumature di nero: per depistare i curiosi e evitare che trapelassero troppe indiscrezioni il itolo di lavorazione delle due film era “Further Adventures of Max and Banks 2 & 3”. Alla regia è stato confermato James Foley. Il cast invece riconferma i protagonisti - primi fra tutti Jamie Dornan e Dakota Johnson - e si arricchisce di nuovi personaggi. Tra le new entry spicca il nome di Tyler Hoechlin, Derek Hale di “Teen Wolf”, nei panni di Boyce Fox, l’autore che Ana scopre e che decide di prendere alla Grey Publishing. Mentre Brant Daugherty, il terribile Noel Kahn di “Pretty Little Liars” , interpreterà Sawyer, la guardia del corpo di Anastasia.

LA TRAMA DI CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO

Il film riprende dalla fine di Cinquanta sfumature di nero: Anastasia e Christian sono fidanzati e progettano il loro matrimonio. Il giorno delle nozze arriva e Mr Grey fa le sue promesse alla sua sposa: “Giuro solennemente di amarti fedelmente rinunciando a tutte le altre. Prometto di fidarmi di te e di rispettarti e di tenerti al sicuro per il resto della nostra vita. Tutto quello che è mio adesso è tuo”, clicca qui per vedere il teaser del film e ascoltare la voce di Christian. Ma dopo la luna di miele i due tornano alla vita di tutti i giorni: Anastasia deve imparare a condividere lo stile di vita di Grey senza sacrificare la sua integrità e indipendenza, Christian deve superare la sua ossessione per il controllo lasciandosi alle spalle i tormenti che continuano a perseguitarlo. Ma i conti con il passato e con Jack Hyde non sono ancora chiusi. Nell’ultimo capito della saga verranno finalmente svelati nuovi dettagli sull'infanzia di Mr. Grey e su come sia iniziato il suo rapporto con Elena Lincoln. Christian e Anastasia avranno il loro lieto fine? In attesa del 9 febbraio 2018, se non lo avete ancora fatto, potete leggere il libro per scoprirlo!

