CLAUDIO SANTAMARIA/ E Francesca Barra: "Amici da ragazzini, oggi sono una coppia..."

Claudio Santamaria sarà presente a Roma con uno spettacolo teatrale assieme allo storico gruppo musicale dei Marlene Kuntz. Il suo sogno, però, è la regia.

24 ottobre 2017 Francesco Agostini

Claudio Santamaria a teatro a Roma (Facebook)

Claudio Santamaria è un attore poliedrico, probabilmente uno dei più bravi e intensi interpreti del nostro panorama cinematografico italiano. Attore oramai da diverso tempo, Claudio Santamaria si è cimentato nei generi più disparati, spaziando dal thriller al poliziesco, passando per il teatro e le fiction d'amore. Tutti lo ricordiamo per la magistrale interpretazione del Dandy in una pellicola che ha fatto scuola come 'Romanzo criminale' di Michele Placido e dalla cui costola è nata l'omonima serie televisiva. Un successo planetario, quello di Romanzo Criminale, che gli ha aperto tante porte e che ha segnato tutto il prosieguo della sua carriera. Ma Claudio Santamaria non è stato solo questo ma anche, ad esempio, la simpatica fiction 'E' arrivata la felicità', dove assieme a Claudia Pandolfi ha dato vita a una serie tv romantica e molto apprezzata dal grande pubblico. E non è finita qui: Santamaria è in tour in questi giorni in teatro assieme a un gruppo musicale cult come i Marlene Kuntz. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo di cosa si tratta.

IL CASTELLO DI VOGELOD

Da quello he abbiamo scritto qui sopra sembra proprio che Claudio Santamaria sia un attore nazional-popolare: e in effetti le cose stanno così. Il romano è un interprete verace, un attore che parla alla pancia del suo pubblico, in modo diretto e senza tanti fronzoli. Forse per questo motivo Santamaria ha finalmente deciso di fare qualcosa di diverso, più 'culturale' (non in senso snob, passateci il termine) e più raffinato. Per chi abita a Roma o è anche di passaggio, sarà possibile vederlo a teatro assieme ai Marlene Kuntz nell'opera 'Il castello di Vogelod - Viaggio muicale nella pellicola di Murnau'. Santamaria sulle pagine di Leggo Roma ha così definito questo spettacolo teatrale: 'Quello che portiamo in scena è un viaggio originale, un intreccio inestricabile fra cinema, teatro e musica.' Continua poi l'attore romano: 'Tutto qui parte dal sospetto e in effetti questo è un tema molto attuale. Quando, ad esempio, qualcuno fa un gesto carino solo per il gusto di farlo diventiamo sospettosi e pensiamo: "Chissà che c'è dietro?" La gioia di lavorare con i Marlene Kuntz, poi, è stata enorme.'

UN SOGNO CHIAMATO REGIA

I fan di Claudio Santamaria non si illudano: il teatro, almeno per il momento, non fa proprio parte delle ambizioni dell'attore romano. L'esperienza con i Marlene Kuntz è destinata a rimanere una parentesi e nulla più. E' lo stesso Santamaria a dirlo, sempre sulle pagine di Leggo Roma: 'Ho deciso di mettere il teatro da una parte. Oggi come oggi non me la sentirei proprio di partire in tourné, sarebbe faticosissimo; questo perché, in realtà, ho voglia di fare altro.' Questo 'altro' viene subito identificato da Santamaria in un sogno che ha sempre avuto, ossia quello di fare il regista, magari di cinema. Una prospettiva nuova, diversa, che darebbe una sterzata alla sua vita da uomo di spettacolo. 'Dopo il liceo mi iscrissi a Lettere ma ho sempre pensato che avrei dovuto fare Architettura. Mi piace fare dei progetti, immaginare uno spazio con tanti punti da mettere assieme. Farlo come regista sarebbe il massimo.' Un progetto nuovo, quello di Claudio Santamaria, che non ha alcuna paura nel mettersi in gioco e nel provare nuove sensazioni. Un applauso: il romano non è uno che si adagia sugli allori.

IL GOSSIP, CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA

La vita sentimentale e amorosa dell'attore romano è sempre stata piuttosto tranquilla, almeno fino a questa estate. Nel mese di luglio, infatti, Claudio Santamaria e Francesca Barra hanno fatto la loro prima uscita ufficiale insieme. Come coppia. 42 anni lui, 38 lei: i due si conoscono da quando sono ragazzini e appartengono a due mondi molto distanti come quello della recitazione e quello del giornalismo. Francesca Barra ha comunicato la notizia sul social network per eccellenza, Facebook, dopo che diverse voci avevano insinuato che tra lei, Santamaria e il marito ci fosse una sorta di triangolo. Niente di più errato: la giornalista (che ha la bellezza di tre figli) ci ha tenuto a precisare che la storia d'amore con il marito è finita, anche se i due sono rimasti ottimi amici. Santamaria è semplicemente subentrato in un secondo momento e mai prima. I due quest'estate hanno fatto la loro prima uscita a Venezia e sono davvero una bellissima coppia. Il fatto poi che si conoscano fin da piccoli non fa che tingere di rosa una storia che appare molto, molto romantica. Staremo a vedere.

© Riproduzione Riservata.