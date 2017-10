CONAN - THE BARBARIAN/ Su Rai 4 il film con Jason Momoa (oggi, 24 ottobre 2017)

Conan - The Barbarian, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 24 ottobre 2017. Nel cast: Jason Momoa e Rachel Nichols, alla regia Marcis Nispel. La trama del film nel dettaglio.

24 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST JASON MOMOA

Conan - The Barbarian è il film che va in onda su Rai 4 oggi, martedì 24 ottobre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola epica del 2011 che è stata diretta da Marcis Nispel e interpretata da Jason Momoa, Rachel Nichols, Stephen Lang, Rose McGowan e Ron Perlman. Si tratta del terzo film della saga dedicata a Conan il barbaro, che nei primi due film è stato interpretato da Arnold Schwarzenegger. Il titolo inizialmente scelto per la pellicola era Conan 3D ma la produzione cambiò idea poco prima che il film venisse distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi. Jason Momoa, che interpreta il ruolo di Conan, è un noto attore e modello statunitense, conosciuto dal pubblico per aver presto parte al cast di due importanti serie tv come Stargate Atlantis e Il trono di spade. Al box office ha incassato circa 48 milioni di dollari, 20 in meno rispetto a quelli incassati dal primo film della saga. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

CONAN - THE BARBARIAN, LA TRAMA DEL FILM

La storia di Conan è quella di un fanciullo predestinato all'arte della guerra. Nato proprio nel bel mezzo di una battaglia, viene affidato al padre dopo la scomparsa della madre, morta durante il parto. Conan, grazie agli insegnamenti di suo padre, diventa un guerriero formidabile. Nel frattempo, una profezia molto antica sta per avverarsi. Quest'ultima prevede che un uomo misterioso cercherà di riportare in vita un demone maligno, ricostruendone la maschera. L'uomo incollerà i diversi pezzi che compongono la maschera utilizzando il sangue di una fanciulla appartenente alla discendenza di Acheron. L'uomo misterioso, altri non è che Khalar Zym. Pur di portare a termine la sua missione, Khalar uccide il padre di Conan. Con l'aiuto di sua figlia Marique, poco dopo cercherà di eliminare anche Conan. Quest'ultimo è diventato un guerriero adulto accecato dalla sete di vendetta per la morte del suo amato padre. Il piano di Khalar è ormai operativo. L'uomo riesce ad individuare la fanciulla che dovrà sacrificare per ridestare il demone dalle tenebre. Si tratta di Tamara, la donna di cui Conan si innamorerà perdutamente. Riuscirà Conan a salvare Tamara ed il mondo intero dal piano diabolico escogitato da Khalar Zym?

