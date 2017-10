Carlotta Mantovan / Chi è la moglie di Fabrizio Frizzi e mamma della figlia Stella

Carlotta Mantovan, chi è la moglie di Fabrizio Frizzi e mamma della figlia Stella: dal primo incontro a Miss Italia fino al matrimonio, la storia di un grande amore.

24 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Carlotta Mantovan

Le condizioni di Fabrizio Frizzi sono stabili. Il conduttore, colpito da una leggera ischemia durante la registrazione della puntata odierna dell’Eredità, non sarebbe in gravi condizioni. A confermarlo è stato il direttore generale della Rai che, dopo avergli fatto visita, ha dichiarato di aver parlato e scherzato con lui. Accanto a Fabrizio Frizzi c’è la moglie Carlotta Mantovan, la donna che ha conquistato il cuore del conduttore sin dal primo incontro e che l’ha reso padre per la prima volta della piccola Stella. Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi hanno sempre vissuto il loro amore lontano dalle luci dei riflettori. Riservati e gelosi della loro vita privata, Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan hanno coltivato, giorno dopo giorno il loro amore. Tra il conduttore e la giornalista, modella ed ex aspirante Miss Italia ci sono 24 anni di differenza. Inizialmente, nessuno credeva nella durata di questa storia d’amore che, invece, è stata coronata nel 2014 con il matrimonio. Prima ancora, nel 2013, Fabrizio e Carlotta hanno provato la gioia di diventare genitori per la prima volta della piccola Stella.

CHI E’ CARLOTTA MANTOVAN

Carlotta Mantovan è una giornalista e modella. Il suo primo incontro con Fabrizio Frizzi avvenne nel 2001, anno in cui partecipò a Miss Italia. All’epoca, Fabrizio Frizzi era il conduttore del concorso di bellezza e Carlotta si classificò seconda. All’epoca, Carlotta aveva 19 anni mentre Fabrizio Frizzi 43. Il conduttore era reduce dalla fine del matrimonio con Rita Dalla Chiesa dalla quale divorziò ufficialmente solo nel 2002, anno in cui si fidanzò ufficialmente con Carlotta Mantovan. Dal 2004, infatti, è una delle giornaliste di Sky TG 24. Nel 2002, Carlotta Matovan ha anche partecipato alle selezioni per le nuove Veline di Striscia la Notizia mentre dal 2005 al 2008, invece, ha presentato le previsioni del tempo su Sky Meteo 24. Accanto a Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan ha trovato il vero amore, capace di superare tutti gli ostacoli, anche la differenza d’età. Oggi, Carlotta, Fabrizio e la loro piccola Stella formano una meravigliosa famiglia.

