Chiara Ferragni è incinta/ La fashion blogger e Fedez aspettano un figlio: ecco come lo chiameranno

Chiara Ferragni è incinta: la fashion blogger e Fedez aspettano un figlio, ecco come lo chiameranno. Le ultime notizie sulla coppia che in primaverà convolerà a nozze

24 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Chiara Ferragni e Fedez (Foto: da Instagram)

Chiara Ferragni è incinta. Dopo due mesi di rumors, è arrivata la conferma: la fashion blogger darà un maschietto a Fedez. A rivelarlo è il settimanale Oggi, che ha anche indicato il nome che la coppia ha deciso di dare al loro erede: il piccolo si chiamerà Leone. Il settimanale ha raccolto le confidenze di un amico intimo della coppia e lanciato lo scoop. La notizia arriva a pochi giorni dal compleanno di Fedez, che spegne 28 candeline, e a un anno dalla nascita dell'amore tra il rapper e la fashion blogger. In ballo c'è anche il matrimonio, che dovrebbe essere celebrato in primavera a Cremona. A quasi due mesi dal red carpet veneziano, nel quale fece discutere il pancino sospetto di Chiara Ferragni, ecco le nuove indiscrezioni. Dopo le supposizioni dei fan, esce allo scoperto il settimanale Oggi, la cui notizia è diventata virale in poco tempo. Per ora però i diretti interessati continuano a tacere. Lui è impegnato a Milano con l'uscita del nuovo singolo, sempre con J-Ax, "Sconosciuti da una vita", mentre lei è a Los Angeles a condividere scatti di lei che passeggia sulla sabbia.

CHIARA FERRAGNI: "UN FIGLIO E UN MATRIMONIO? MAGARI"

Le voci di una gravidanza di Chiara Ferragni erano tornate forti una settimana fa, durante la festa di compleanno di Fedez. Nel video di uno degli ospiti un momento privato della coppia: era stato catturato infatti un bacio del rapper al ventre della fashion blogger. I due comunque avevano già confidato sulla cover doppia di Vanity Fair le loro intenzioni: «Un figlio e un matrimonio? Magari sì, saremmo contenti», avevano raccontato a marzo. Due desideri che saranno presto realizzati, bisognerà solo attendere qualche mese... A Natale avevano fatto uno scherzo alla madre di lei, dicendole che Chiara era incinta. «Povera mamma, a momenti si sente male. Ma la verità è che sarebbe contenta», la confessione della Ferragni. «E anche noi. Un figlio entro i miei trent'anni ci sta», l'indizio (involontario?) del rapper. «Non aspetterei troppo. Sposarsi, avere un bambino sono decisioni che andrebbero affrontate con l'entusiasmo iniziale», aveva aggiunto Chiara Ferragni.

© Riproduzione Riservata.