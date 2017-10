DURO DA UCCIDERE/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal e Kelly LeBrock (oggi, 24 ottobre 2017)

Duro da uccidere, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 24 ottobre 2017. Nel cast: Steven Seagal e Kelly LeBrock, alla regia Bruce Malmuth. La trama del film nel dettaglio.

24 ottobre 2017 Cinzia Costa

Duro da uccidere va in onda su Rete 4 oggi, martedì 24 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una classica pellicola nello stile del protagonista Steven Seagal che è stata diretta dal regista statunitense, deceduto una decina di anni dopo le riprese, Bruce Malmuth (rivelato al grande pubblico con gli action 'I Falchi Della Notte' e 'Fore Play' del 1975). Duro Da Uccidere è un film ad alta suspense e azione allo stato puro grazie al personaggio di un anti-eroe, interpretato da Seagal, Mason Storm, al fianco del quale si muovono figure amiche e losche. Nel cast si nota anche la presenza dell'attrice Kelly LeBrock. La 'Signora In Rosso' è qui Andy Stewart, ma è da sottolineare anche la presenza di William Sadler, attore legato a tanti polizieschi hollywoodiani. Musiche sceneggiature sono a carico la prima del musicista David Michael Frank, vincitore di diversi Grammy musicali, la seconda di Matthew F. Leonetti, già nelle produzioni di diversi film di successo come 'Star Trek: Insurrection' e 'Halloween' nel remake di Rob Zombie. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Steven Seagal interpreta il poliziotto Mason Storm, incorruttibile agente della polizia californiana di Los Angeles. Pedinando il signor Calabrese, noto personaggio della mafia locale, lo vede uscire da una lussuosa Lincoln incontrando altri esponenti della mafia tra cui un personaggio a lui noto e un enigmatica terza persona. Mason, nonostante la distanza, riesce a filmare la scena e successivamente riconosce nel misterioso mr. X un politico locale da tempo pronto a sostituire il governatore dello Stato. Sospetta che i giochi politici si tingeranno di sangue e il suo intuito non sbaglia affatto, il politico commissiona alla mafia l'uccisione del Governatore e Mason informa immediatamente l'amico e collega Becker per non trovarsi scomodo e isolato testimone di un avvenimento politicamente criminoso. Torna quindi a casa e nasconde il materiale filmato, prove inconfutabili della corruzione politica a Los Angeles, ma un trio di sicari lo attende tendendogli un attentato dal quale scampa miracolosamente, così come il figli, ma non l'amata moglie Felicia (Bonnie Burroughs). Da quel momento la vicenda si tinge di vendetta e per Seagal solo la morte dei sicari e dei mandanti potrà riportare giustizia nella sua famiglia, nel ricordo della moglie uccisa a suon di proiettili con fucili a pompa e tanta crudeltà.

