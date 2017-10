Dayane Mello e Carlo Gussalli Beretta stanno insieme / È amore tra la modella e il noto rampollo

Dayane Mello e Carlo Gussalli Beretta stanno insieme! È amore tra la modella e il noto rampollo: la conferma arriva nel nuovo numero del settimanale Chi

24 ottobre 2017 Anna Montesano

Dayane Mello e Carlo Gussalli Beretta (Chi)

Il settimanale Chi pubblicherà in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 25 ottobre, le immagini del flirt avvenuto tra Dayane Mello, ex concorrente de "L'Isola dei famosi", e Carlo Gussalli Beretta, erede della prestigiosa dinastia produttrice di armi dal 1526. La prima volta che i due sono stati pizzicati insieme è stata l'estate scorsa, a Forte dei Marmi. Ora si sono rivisti a Milano, con la Mello che ha postato sui social la foto di un anello prezioso. Ricordiamo che la modella brasiliana in passato è stata legata al calciatore del Nizza Mario Balotelli e al modello Stefano Sala, dal quale ha avuto una bambina di tre anni, oltre che Stefano Bettarini.

NUOVO AMORE PER DAYANE MELLO!

Molti si chiedono ora che cosa penserà di questa storia Umberta Gnutti Beretta, la mamma di Carlo, anche lei discendente da una dinastia di grandi imprenditori e grande esperta d'arte. Di lui, nella sua biografia, aveva scritto: "Ho un figlio al quale mi auguro di poter lasciare buoni insegnamenti e i mezzi per crearsi delle curiosità". Ricordiamo che Dayane Mello nel 2015 ha posato per il calendario della rivista For Men Magazine.Ha partecipato inoltre, insieme a Stefano Degiorgis, alla prima edizione del reality show di Rai 2 Monte Bianco - Sfida verticale arrivando fino alla semifinale. Dal 30 gennaio al 6 febbraio 2017 partecipa al programma L'isola dei famosi 12, venendo eliminata nel corso della seconda puntata con il 53% dei voti.

