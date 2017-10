EDOARDO STOPPA E JULIANA MORERIA/ Si sposano: la coppia all’altare il 10 novembre 2017

Edoardo Stoppa e Juliana Moreira si sposano: l'inviato di Striscia la notizia e la conduttrice di Paperissima Sprint convoleranno a nozze il prossimo 10 novembre 2017.

24 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Fiori d’arancio in arrivo a Canale 5. Edoardo Stoppa, inviato di “Striscia la notizia”, e Juliana Moreira, conduttrice di Paperissima Sprint, si sposano. A dare il lieto annuncio è stato “l'amico degli animali” sul settimanale Chi: “Io e Juliana abbiamo pensato spesso al matrimonio, ma, con la vita movimentata che facciamo, ci spaventava l’idea di organizzare tutto”. Galeotta la visita del padre della Moreira a Milano, i due hanno deciso di fioccare la data: “Una settimana fa, approfittando del fatto che il papà di Juliana è venuto a Milano a trovarci per alcuni giorni, ci siamo detti: Perché non ci sposiamo adesso, che siamo tutti qui? E così abbiamo deciso. Il 10 novembre diventeremo marito e moglie”. Edoardo Stoppa e Juliana Moreira stanno insieme da dieci anni, dal 2007. La coppia ha due figli: Lua Sophie, di 6 anni, e Sol Gabriel, che ha compiuto un anno a settembre.

INVITI SU WHATSAPP

L’inviato di Striscia ha rivelato che in casa fervono i preparativi: “Siamo due pazzi: abbiamo mandato gli inviti agli amici via Whatsapp con un videomessaggio per dare un tocco personale, e il tema sarà Italia-Brasile-mondo, le nostre origini e la nostra passione”. Insieme condividono anche la passione per gli animali e per la boxe thailandese. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Juliana ha ammesso che la figlia chiedeva spesso quando si sarebbero sposati. Ora è arrivato finalmente il momento di organizzare un matrimonio: “Ora dovremo correre, ma sono felice perché non mi piacciono le cose perfette, formali, io sono una casinista e amo fare festa. Il mio vestito? È un segreto, dovrete seguire Chi”.

