Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sposano? / Spunta un intoppo: il portiere deve divorziare da Alena Seredova

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sposano? C'è un intoppo: il portiere della Juventus deve divorziare da Alena Seredova. Ultime notizie sulle nozze tra il capitano bianconero e la giornalista

24 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sposano? (Foto: LaPresse)

Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico si sposeranno, ma c'è un dettaglio che sta rallentando i preparativi: il portiere della Juventus non ha ancora divorziato dalla moglie Alena Seredova. Non dovrebbero esserci problemi nell'avviare la procedura, ma l'ex modella ceca potrebbe vendicarsi del tradimento temporeggiando. Nonostante abbia voltato pagina, trovando l'amore in Alessandro Nasi, Alena Seredova non avrebbe ancora digerito il modo in cui è finito il matrimonio con il capitano bianconero e della Nazionale. Nel frattempo comunque Buffon e la D'Amico si stanno preparando alle nozze: la macchina organizzativa è stata attivata già dopo la nascita del loro primogenito, Leopoldo Mattia. Qualche indiscrezione sulle nozze è trapelata: sono state riportate da Tgcom24, secondo cui Ilaria D'Amico vorrebbe una celebrazione intima di una unione «che è già scambio di tutto, amore per i figli, passioni comuni, aiutarsi nelle cose di ogni giorno». Nessuno dei due comunque ha intenzione di fare annunci, nel frattempo però hanno partecipato già a degli incontri.

NOZZE BUFFON D'AMICO: C'È GIÀ L'ANELLO

Alena Seredova tra Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico. Il portiere della Juventus è pronto a sposare Ilaria D'Amico, ma manca ancora il divorzio effettivo dalla moglie Alena Seredova. Nonostante faccia coppia fissa con la giornalista di Sky da quattro anni, Buffon non ha ancora sciolto formalmente il matrimonio dalla modella di Praga. Nel frattempo sono stati definiti i particolari delle nozze. «Sarà senza annunci e senza clamore», aveva confidato Ilaria D'Amico. Intanto, come racconta il settimanale Spy, c'è già l'anello al dito della giornalista. Inoltre, quest'estate ci sarebbe stato un incontro spirituale con il sacerdote della chiesa toscana nella quale è stato celebrato il battesimo del figlio della coppia, Leopoldo Mattia. La stessa D'Amico ha confermato che il matrimonio ci sarà. Ora, però, mancano le carte. Prima del sì di Ilaria D'Amico al matrimonio con Gigi Buffon, servirà il sì di Alena Seredova... al divorzio.

© Riproduzione Riservata.