Grande Fratello Vip 2017 / Eliminato, nomination e pagelle: rischiano Aida Yespica e Carmen Russo

ELIMINATA VERONICA ANGELONI E NUOVE NOMINATION

La settima puntata del Grande Fratello ha emesso tanti verdetti. Il primo riguarda l'eliminazione di Veronica Angeloni, che è uscita al televoto con Jeremias Rodriguez. Il concorrente argentino ha vinto e convinto il pubblico, ma anche noi. Ad inizio reality non era stato in grado di farsi apprezzare, in queste ultime settimane però ha mostrato il suo lato migliore. Ci piace e merita di restare nella casa di Canale 5. Per questa settimana, Jeremias potrà dormire sonni tranquilli perchè in nomination ci sono Aida Yespica e Carmen Russo. Si preannuncia una bella battaglia tra le due concorrenti del Grande Fratello: per Aida ci dispiace molto, perchè è rimasta evidentemente scossa e sorpresa dalla nomination. Carmen Russo rischia l'eliminazione dopo una sola settimana di permanenza nella casa. Gliene resta almeno un'altra per dimostrare chi è davvero, a se stessa e al pubblico. Il migliore della settimana è Cristiano Malgioglio, che ha inciso nettamente sulle nomination finali potendo decidere chi schierare tra le votazioni palesi.

SCINTILLE CONTINUE, IL TRASH E' SERVITO

Corinne Clery e Serena Grandi se ne dicono di tutti i colori. Il loro scontro è un momento di trash televisivo. La Grandi allude al passato sentimentale di Corinne, quando la insulta con foga. Corinne non gliele manda a dire: "Sei solo un vecchio baule". Nemmeno il tempo di metabolizzare le scintille tra le due concorrenti vip che Giulia De lellis scatena le ire di Alfonso Signorini. La modella accusa l'opinionista di intervenire sempre nei momenti inopportuni, esponendo solo stupidaggini. La spalla della Blasi, ovviamente, coglie la palla al balzo per attaccare e affonda il colpo. Nella casa del Grande Fratello, nel dopo puntata, Raffaello Tonon ha preso le parti di Signorini, condannando l'atteggiamento di Giulia durante la trasmissione. L'ex vincitore della Fattoria si è calato perfettamente nel reality di Canale 5 e con grande spontaneità porta avanti le sue idee e le sue posizioni. Arriverà fino in fondo? Sulla carta è sicuramente uno dei favoriti.

