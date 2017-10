HELL’S KITCHEN ITALIA 4/ Anticipazioni 24 ottobre 2017: Le Donatella in cucina con Carlo Cracco

Hell's Kitchen Italia 4 anticipazioni della quarta puntata in onda oggi, 24 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno. Lo chef Carlo Cracco ha invitato Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi.

24 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Carlo Cracco a Hell's Kitchen Italia 4

Questa sera, martedì 24 ottobre 2017, alle 21.15 su Sky Uno andrà in onda la quarta puntata di Hell's Kitchen Italia 4. Lo chef Carlo Cracco per questo nuovo appuntamento porta un po’ di “pepe” in cucina: le ospiti della serata sono infatti Silvia e Giulia Provvedi, meglio note come Le Donatella. Le due gemelle che si sono fatte conoscere durante la sesta edizione del talent show X Factor, sono tornate alla ribalta vicenda la decima edizione dell’Isola dei Famosi. Le Donatella, brave sul palco, sono inesperte tra i fornelli, questa è la prova che dovranno sostenere i concorrenti rimasti in gara: far cucinare due persone che non sono capaci di farlo. Riusciranno nella difficile impresa? Silvia cucinerà con la brigata rossa, mentre Giulia con la blu, ma entrambe avranno a che fare con i crostacei…

I CONCORRENTI ANCORA IN CUCINA

Settimana scorsa, sono stati eliminati tre concorrenti: Federica, Andrea A. e Luiz. I concorrenti rimasti in gara sono quindi 9: Enza, Erika, Margherita, Monica e Natascha, per quanto riguarda le ragazze; Andrea D, Lorenzo, Mohamed e Tommaso, per quanto riguarda i ragazzi. Come sempre i due concorrenti peggiori della puntata si affronteranno nella sfida finale in cui dovranno sostenere il ritmo di Chef Cracco ai fornelli. Chi sarà il prossimo a lasciare la cucina di Hell’os Kitchen Italia 4? Anche stasera ritroveremo i due sous-chef Sybil Carbone e Mirko Ronzoni, al fianco rispettivamente della squadra rossa e di quella blu. Durante il servizio nel ristorane non mancheranno il maître Luca Cinacchi, per tutti Luchino, e il signor Scardovelli. Ricordiamo che l’hashtag ufficiale per commentare la puntata è #HKIta.





