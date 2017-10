IL PARADISO DELLE SIGNORE 2/ Anticipazioni del 24 ottobre: Teresa deciderà di ritornare con Vittorio?

Il Paradiso delle Signore 2, anticipazioni del 24 ottobre 2017, su Rai 1. Pietro viene messo sotto inchiesta per la morte di Rose, mentre Vittorio si avvicina a Teresa

Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv su Rai 1

IL PARADISO DELLE SIGNORE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 24 ottobre 2017, Rai 1 trasmetterà un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rose decide di fare il tutto per tutto per convinvece Mori a raggiungerlo a Roma e decide di approfittare della partenza imminente di Rockfeller per avere come scusa l'accordo in ballo. Riesce così a mettergli fretta, ottenendo che riparta con lei verso la Capitale. L'imprenditore dà tuttavia una forte delusione a Teresa, con cui si era accordano in precedenza per fare un viaggio in Sicilia, che permettesse ad entrambi di ricucire i rapporti con i genitori della ragazza. Teresa non reagisce bene alla decisione del fidanzato ed inizia a sospettare che Rose stia cercando di manipolare Mori a proprio vantaggio, con l'obbiettivo di sedurlo. Il fidanzato invece le assicura che sta agendo solo negli interessi del grande magazzino, soprattutto in previsione di un'espansione futura. Appena arrivato in città, Mori scopre tuttavia che Rockfeller non sarà presente all'appuntamento e realizza che i timori di Teresa sono corretti, scegliendo di ritornare quindi a Milano. Rose lo convince di contro a rimanere a cena insieme, dove un bicchiere dopo l'altro permette ad entrambi di ritrovare la sintonia di un tempo e la passione sopita. Nel frattempo, un rapinatore inizia a fare dei sopralluoghi ne Il Paradiso con l'obbiettivo di rubare i soldi che si trovano dentro la cassaforte. La notte del colpo si imbatte però in Teresa, che cerca di ostacolarlo in tutti i modi e rimane ferita dallo scontro. Il ladro viene invece bloccato da Vittorio, che era rimasto fino a tardi negli uffici con Andreina, per sviluppare alcuni rullini fotografici. Il giorno successivo, Mori realizza che cosa è accaduto con Rose ed inizia a sentirsi in colpa nei confronti della fidanzata. Teresa invece si sveglia con un solo pensiero: il suo amore per Pietro è solo una bolla di sapone? Nonostante l'affare imminente stia ormai per concludersi, Mori decide di partire per Milano per ritornare al fianco della fidanzata e non appena Rose lo minaccia di rivelare a Teresa che cosa è successo fra loro, l'imprenditore si lascia prendere dall'ira. Prende infatti la donna per il collo e la sbatte contro il muro, per poi partire verso Milano. Qui, Anna continua a studiare per affrontare l'esame di dattilografia, che riesce alla fine a superare. All'esterno dell'istituto trova inoltre Quinto ad attenderla, non sapendo che dentro l'animo del ragazzo c'è in ballo una forte confusione per i sentimenti che prova per Letizia. Quest'ultima invece, in seguito alla rapina, inizia a capire che Domenico è più di un amico. Nel frattempo, Corrado ritorna al grande magazzino e trova la Mantovani in compagnia di Matilde, concludendo che sia ritornata con l'Ispettore e decide di non farsi vedere. Più tardi, la Polizia scopre che Rose è morta nell'albergo in cui ha trascorso la notte con Mori.

ANTICIPAZIONI DEL 24 OTTOBRE 2017, EPISODIO 8

Il Paradiso delle Signore è di nuovo in fermento per un evento mondiale: le Olimpiadi. Vittorio decide di addobbare il grande magazzino a tema, ingaggiando alcuni campioni di fioretto perché facciano un'esibizione pubblica. Il pubblicitario rientra inoltre nel mirino di Pietro, che inizierà a sospettare che il suo riavvicinamento a Teresa nasconda dell'altro. La ragazza si è trasferita infatti nell'ufficio di Vittorio in seguito alla lite con il fidanzato, sul cui amore nutre ancora dei forti dubbi. L'unica a non sopportare la sua presenza è però Andreina, che continua a cercare di portare il pubblicitario dalla propria parte. Vittorio invece è preoccupato per il Carosello, che gli occupa gran parte del tempo e che vorrebbe realizzare con successo, anche se dovrà vedersela con diversi ostacoli posti dall'emittente. Intanto, la Polizia inizia ad indagare sulla morte di Rose, stringendo il cerchio attorno a Pietro perché è l'ultimo ad averla vista ancora viva. L'imprenditore si ritrova così non solo ad essere il principale sospettato, ma a dover tacere sulla notte trascorsa con Rose, per evitare di perdere Teresa per sempre.

© Riproduzione Riservata.