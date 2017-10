IL SEGRETO / Candela e il suo bambino sono vivi e si trovano con Lucas (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 24 ottobre: Candela e il bambino sono sopravvissuti e si trovano da Lucas che si sta occupando della loro guarigione.

24 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Dopo tante lacrime, nella puntata de Il Segreto di oggi arriverà finalmente lo spazio per qualche buona notizia. L'occasione sarà data dall'incontro avvenuto lontano da Puente Viejo tra Carmelo, Severo e Raimundo durante il quale gli accordi tra i due storici amici verranno chiariti: la loro è stata una strategia per sfuggire alle minacce di Cristobal Garrigues contro Adela e lo stesso Severo. Quest'ultimo d'ora in avanti dovrà fingere di essere morto e lo stesso faranno Candela e il suo bambino, il piccolo Carmelito, dati per deceduti da tutti. In realtà, dopo il difficile parto, entrambi sono riusciti a sopravvivere pur con una serie di inevitabili problemi. Trascorsi alcuni giorni difficili, entrambi sono stati trasferiti in un luogo meno pericoloso e insospettabile ovvero da Lucas, che si è preso cura di loro fino dall'inizio. Anche Severo potrà ora raggiungere la moglie e il figlio in tutta tranquillità, mentre al solo Carmelo spetterà ora il compito di opporsi agli intrighi di Cristobal nel tentativo di recuperare i beni sottratti a lui e ai Santracruz.

Continuano le indagini di Camila e Nicolas

Mentre Severo si preparerà a lasciare per qualche tempo le trame de Il Segreto (il suo però non sarà un addio!), a Los Manantiales Camila porterà avanti il suo progetto per incastrare Damien. Potrà contare sull'aiuto di Nicolas, convinto a sua volta delle cattive intenzioni del ragazzo. Per questo il fotografo ha cercato di includere il figlio di Hernando negli scatti per il catalogo dei prodotti delle sorgenti anche se il suo tentativo si è dimostrato un fallimento. Convinti che sia questa la strada giusta, lui e Camila proveranno oggi ad incastrare Damian, proponendo uno scatto di tutta la famiglia. E per il terribile individuo sarà molto difficile togliersi da guai! Alla villa, Fe e Donna Francisca dovranno affrontare l'emergenza causata dalla morte di Caridad e dal ferimento di Mauricio: la padrona di casa detterà la sua legge per fare in modo che il corpo della gemella di Fe non venga trovata e lei non venga così accusata di omicidio. Ma le sue parole, saranno particolarmente dure...

