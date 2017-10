L'ARTE DI VINCERE/ Su Cielo il film con Brad Pitt e Jonah Hill (oggi, 24 ottobre 2017)

L'arte di vincere, il film in onda su Cielo oggi, martedì 24 ottobre 2017. Nel cast: Brad Pitt, Jonah Hill e Philip Seymour Hoffman, alla regia Bennett Miller. Il dettaglio della trama.

24 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST BRAD PITT E JONAH HILL

Il film L'arte di vincere va in onda su Cielo oggi, martedì 24 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica drammatica del 2011 che è stata diretta da Bennett Miller e si basa sul romanzo Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game. Nel cast sono presenti attori di grosso calibro come Brad Pitt, Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Chris Pratt e Stephen Bishop. Il romanzo da cui il film ha tratto ispirazione racconta le vicende legate a Michael Lewie ed agli Oakland Athletics, famosa squadra americana di baseball. Nel 2012 L'arte di vincere ha ottenuto ben sei nomination ai Premio Oscar, senza però aggiudicarsi nessun riconoscimento. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

L'ARTE DI VINCERE, LA TRAMA DEL FILM

Nel 2001, la squadra degli Oakland Athletics perde il diritto a gareggiare nelle World Series, in seguito alla cocente sconfitta rimediata contro i New York Yankees nel finale di stagione. Come se non bastasse, la squadra deve fronteggiare l'addio di tre pilastri del team, in scadenza di contratto. Billy Bean, il manager degli Oakland, chiede alla società un aumento di budget per poter attingere dal mercato, acquistando dei degni sostituti. I vertici societari gli negano, però, l'incremento dei fondi. Durante una riunione con i vertici dei Cleveland Indians, Billy fa la conoscenza di Peter Brand, fresco di laurea in economia. Il ragazzo espone a Billy un'affascinante e innovativa teoria sulle modalità di valutazione di un giocatore. Dopo averne testato le qualità, Billy decide di assumere il giovane Peter Brand come suo assistente. Il resto del team non accoglie di buon grado la decisione del manager, screditando il metodo di Brand che valuta il valore di un giocatore, osservando il numero di conquiste della base, prive di penalità. Tuttavia, grazie alle abilità del giovane, gli Oakland riescono a strutturare un rosa più che mai competitiva, formata da giocatori che singolarmente sarebbero stati scartati dal resto degli osservatori. All'inizio della nuova stagione, i risultati della squadra sono deludenti. Ciò provoca grandi tensioni tra Bean ed il resto della dirigenza, ma poco dopo, la nuova formazione inizia ad emergere sfornando una serie positiva formata da ben 20 vittorie consecutive.

