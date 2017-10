LATIN LOVER/ Su Rai Movie il film con Virna Lisi e Angela Finocchiaro (oggi, 24 ottobre 2017)

Latin Lover, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 24 ottobre 2017. Nel cast: Virna Lisi e Angela Finocchiaro, alla regia Cristina Comencini. La trama del film nel dettaglio.

24 ottobre 2017 Cinzia Costa

Latin Lover, in prima serata su Rai Movie

NEL CAST VIRNA LISI E ANGELA FINOCCHIARO

Latin Lover va in onda su Rai Movie oggi, martedì 24 ottobre 2017, alle ore 21.10. Il film è stato diretto e sceneggiato nel 2015 da Cristina Comencini, figlia d'arte e primogenita del celebre regista italiano Luigi Comencini. Nel cast sono presenti grandi nomi del cinema italiano come Virna Lisi, Angela Finocchiaro, Valeria Bruni Tedeschi e Marisa Paredes. Si tratta dell'ultimo film interpretato da Virna Lisi. La meravigliosa attrice italiana si è infatti spenta pochi mesi dopo aver terminato le riprese di Latin Lover. Tra le più importanti interpretazioni cinematografiche di Virna Lisi, ricordiamo film come La regina Margot, Due assi nella manica, Come uccidere vostra moglie e U-112 assalto al Queen Mary. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LATIN LOVER, LA TRAMA DEL FILM

Le quattro figlie di Saverio Crispo, grande interprete del cinema italiano scomparso diversi anni prima, si ritrovano nel piccolo paese natale del padre. Le donne, nate da relazioni e madri differenti, si conoscono a malapena ma sono costrette a ritrovarsi per commemorare la memoria del padr, in occasionale del decennale della sua morte. Il paese in cui Saverio è nato, che si trova in Puglia, ha infatti predisposto una lunga serie di eventi di grande prestigio. Susanna è l'unica figlia italiana di Saverio. La donna è accompagnata da Walter, che ha lavorato con suo padre come tecnico del montaggio. Stephanie, la figlia che proviene dalla Francia, è invece in compagnia di suo figlio più piccolo. Ci sono poi Segunda e Solveig, che provengono rispettivamente da Spagna e Svezia. In realtà, nessuna di loro ha davvero conosciuto Saverio, ma ognuna si è affezionata al mito che aleggia attorno alla figura del padre. Per l'occasione sono inoltre presenti anche Rita e Ramona. Rita, interpretata da Virna Lisi, è la madre di Susanna e quindi la moglie italiana di Saverio. Ramona è invece la madre di Segunda. Nel gran finale, si presenterà all'appello anche una quinta figlia americana del tanto amato attore.

