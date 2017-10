LE DONATELLA/ Silvia e Giulia Provvedi in cucina con Carlo Cracco (Hell’s Kitchen Italia 4)

Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, saranno in cucina con lo chef Carlo Cracco nella quarta puntata di Hell’s Kitchen Italia 4 in onda oggi, 24 ottobre 2017, su Sky Uno.

24 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Le Donatella (Instagram)

Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, saranno le ospiti di Carlo Cracco nella quarta puntata di Hell’s Kitchen Italia 4, in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno. Le due gemelle sono tanto brave sul palco quanto inesperte tra i fornelli: le cuochi delle due brigate dovranno farle cucinare. Chi vincerà tra le due? Ricordiamo che Le Donatella hanno già vinto - in coppia - un reality show: le due gemelline hanno trionfato all’Isola dei famosi 2015. Silvia e Giulia Provvedi sono anche molto conosciute per la loro vita amorosa. Silvia, la gemella mora, è infatti fidanzata con Fabrizio Corona, attualmente è rinchiuso in carcere da ormai un anno per il reato di sottrazione fraudolenta delle imposte. “Vedo Fabrizio otto ore al mese anche questa settimana andrò a trovarlo. Ho 23 anni, sono giovane ma penso che se nella vita ti capiti l’occasione di innamorarti e la persona che ami attraversi un momento di difficoltà, bisogni starle accanto per superare anche questo. Io continuerò a lottare perché Fabrizio sia libero e perché insieme possiamo continuare a vivere il nostro amore. Sono fiduciosa”, ha detto la Provvedi alla Gazzetta di Modena. Silvia confida che presto sia fissata l’udienza collegiale in cui potrebbe essere accettata l’istanza di scarcerazione: “Fabrizio siamo pronti a ricominciare insieme”.

GIULIA PROVVEDI INNAMORATA

Di recente anche Giulia Provvedi ha trovato l’amore. La gemella bionda ha annunciato il fidanzamento con Pierluigi Gollini, 22 anni, portiere dell'Atalanta. La notizia è arrivata con una foto postata sui social delle sorelle lo scorso 2 ottobre: lo scatto immortala Giulia tra le braccia del calciatore, mentre si scambiano uno dolce bacio. Il bolognese Pierluigi Gollini, classe 1995, vanta già carriera calcistica di tutto rispetto: nel 2010 era nella Fiorentina, nel 2012 è passato al Manchester Utd, quindi al Verona. Ha esordito in Serie A il 24 settembre 2014, a 19 anni, nella partita tra Verona-Genoa. Nel 2016 ha firmato un contratto quadriennale con l’Aston Villa. A inizio 2017 la squadra inglese l’ha ceduto all’Atalanta in prestito con diritto di riscatto per 18 mesi.

© Riproduzione Riservata.