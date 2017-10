LE IENE SHOW/ Anticipazioni puntata 24 ottobre: tragedia a Torino durante la Champions e morte di David Rossi

24 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Le Iene Show su Italia 1

Questa sera, martedì 24 ottobre in prima serata su Italia 1 va in onda un nuovo appuntamento con Le Iene Show, condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari, in compagnia delle voci della Gialappa’s Band. Tra i servizi della puntata Pablo Trincia ricostruisce la notte del 3 giugno 2017 a Torino. In piazza San Carlo migliaia di persone si erano radunate per guardare da un maxischermo la finale di Champions League, a Cardiff, tra Juventus e Real Madrid. Improvvisamente, per cause ancora da stabilire, si è scatenato il panico e molti tifosi sono rimasti travolti dalla folla in fuga: il bilancio è di un morto e 1526 feriti. La iena ricostruisce quella drammatica notte e raccoglie le testimonianze di chi si trovava sul posto. Inoltre Pablo Trincia ha incontrato il sindaco di Torino Chiara Appendino: “Sono la prima a dirlo, dal primo momento, che è giusto che la verità sia consegnata ai torinesi, ma la verità è fatta di fatti che stanno per essere ricostruiti, verranno ricostruiti, e io sono sempre a disposizione”, ha detto il sindaco al microfono delle Iene.

LA MORTE DI DAVID ROSSI

Continua l’inchiesta di Antonino Monteleone sulla morte di David Rossi, capo della Comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, precipitato da una finestra della sede della banca a Rocca Salimbeni, la sera del 6 marzo 2013. La iena riporta le dichiarazioni di un testimone chiave mai sentito prima. Intervistato da Susanna Guarino del Corriere di Siena, Monteleone ha spiegato la sua dedizione a questa inchiesta: “È un dovere riportare quello che non quadra in questa inchiesta, perché è un dovere dei giornalista effettuare le funzioni di controllo pubblico anche dell’esercizio dell’azione penale della magistratura, cosa che non fa spesso in questo paese. E perché sfogliando le carte di questa vicenda vengono fuori così batte anomalie che mi chiedo perché non lo abbiano fatto anche gli altri”.

Infine Mariana Rodriguez, ex concorrente di Pechino Express e Grande Fratello Vipo, per la prima volta veste i panni da Iena e si reca nel “suo” Venezuela per documentare la vita del Paese sotto la Presidenza di Nicolás Maduro.

