LITE SIGNORINI-DE LELLIS / Giulia tranquillizzata dal fidanzato Andrea Damante (Grande Fratello Vip 2017)

Lite Signorini-De Lellis al Grande Fratello Vip, Giulia tranquillizzata dal fidanzato. Duro scontro, Ilary Blasi ammonisce: "Chi esige rispetto deve anche portarlo"

24 ottobre 2017 Fabio Belli

Lite Alfonso Signorini-Giulia De Lellis

La puntata del Grande Fratello VIP 2017 si è accesa con una lite piuttosto infuocata tra Alfonso Signorini e la concorrente Giulia De Lellis. Non è la prima volta che i due si scontrano nell’ambito della trasmissione, ma stavolta sono volate parole abbastanza grosse tra le due parti. La De Lellis in particolare si è ricollegata alla mancata eliminazione di Jeremias Rodriguez (è stata Veronica Angeloni a lasciare il programma) per affermare, anche con una certa arroganza non gradita da Signorini, di avere pronte le “sue” ragazze a decidere l’esito dei prossimi televoti. Come a dire che lei ha ormai in pugno il programma, anche se le cose con Jeremias non sono andate come voleva. Molto piccata la risposta di Alfonso Signorini, che ha definito la De Lellis addirittura “miracolata” nel far parte ancora del cast della trasmissione. La discussione è dunque decollata, sempre col tema della mancata eliminazione di Jeremias sullo sfondo.

A GIULIA DE LELLIS NEGATO IL COLLOQUIO CON LA MAMMA

Presa dal nervosismo, la De Lellis ha anche attaccato Ilary Blasi, che invitando ad andare avanti è stata bloccata dalla concorrente con un: “No, non andiamo avanti neanche per niente!” D’altronde anche Signorini era stato molto duro, affermando che con “le ca**ate della De Lellis si riempioni 10 zibaldoni.” Questo perché la De Lellis ha voluto rimarcare come sin dall’inizio della trasmissione, Signorini abbia sempre parteggiato per Jeremias Rodriguez in maniera abbastanza netta. Giulia De Lellis ha chiesto di poter parlare con la madre avendola sentita agitata, bloccata da Ilary Blasi che ha proibito il contatto facendole però parlare con il fidanzato Andrea, che le ha raccomandato di restare più calma, essendosi scontrata con un altro carattere forte come quello di Alfonso Signorini. Una lite dunque risolta, anche se Ilary Blasi ha invitato Giulia De Lellis a mantenere un comportamento rispettoso per esigere altrettanto rispetto. E l’appuntamento si rinnova alla prossima settimana.

