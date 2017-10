La lotta all'autismo/ Video, Giulio Golia incontra Andrea e papà Franco: ecco la nuova iniziativa (Le Iene)

La lotta all'autismo, nuovo appuntamento con Le Iene e l'inviato Giulio Golia, che incontra Andrea e Franco Antonello e racconta la nuova iniziativa dell'associazione

Giulio Golia, inviato de Le Iene

La lotta all’autismo e la convivenza con questa malattia è stata spesso oggetto dei servizi di Giulio Golia, inviato de Le Iene. Nel nuovo appuntamento con il programma in onda su Italia Uno, questa sera 24 ottobre 2017, l’inviato incontrerà Andrea, ragazzo autistico, e suo padre Franco Antonello. Già protagonisti mesi fa di un servizio di Giulio Golia, i due racconteranno la nuova iniziativa della loro associazione, I bambini delle fate. Su Facebook, Le Iene hanno pubblicato un video in cui l’inviato anticipa i contenuti del servizio in onda questa sera: “Il servizio di questa sera vi parlerà di autismo. Lui è Andrea, ragazzo autistico, lo abbiamo incontrato cinque anni fa ed è un mio grandissimo amico. Siamo andati a Venezia una giornata intera ed anche in Costa Rica. Lui è papà Franco e questo sono io”, mostrando in camera la foto fatta dai tre mesi fa. Franco Antonello ha portato avanti una iniziativa innovativa per aiutare a combattere l'autismo, e soprattutto, la solitudine che provoca la malattia ai ragazzi affetti.

L'INIZIATIVA DI ANDREA E FRANCO

L'associazione di Andrea e Franco Antonello opera da diversi anni per aiutare i ragazzi affetti da autismo, malattia di cui è stato smentito un collegamento con i vaccini, e le loro famiglie, in particolare per affrontare la malattia e dare una mano nell'integrazione dei ragazzi. Continua Giulio Golia: "Papà Franco ha avuto un’idea geniale: con la sua associazione riesce a dare degli amici delle scuole superiori ai ragazzi autistici. E’ riuscito a fare uscire dalla loro solitudine i ragazzi autistici giocando a carte, giocando a freccette, andando al parco giocando a pallone". E i risultati, come sottolinea Giulio Golia, si sono visti fin da subito: "Si è creata una integrazione tra i ragazzi delle superiori, i ragazzi delle scuole medie ed i ragazzi autistici, che finalmente escono di casa: è una bellissima idea. Stasera vi parleremo di questo, oltre a farci un sacco di risate: la gestione di Andrea e di altri ragazzi è veramente difficile (ride, ndr)". Appuntamento alle 21,20 su Italia Uno con una nuova puntata de Le Iene, con la storia di Andrea e Franco Antonello.

© Riproduzione Riservata.