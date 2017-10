La scelta di Mattia Marciano è Vittoria Deganello / Uomini e Donne, colpo di scena nella nuova registrazione

Uomini e Donne, Mattia Marciano ha fatto la sua scelta! Il tronista ha deciso di lasciare lo studio assieme a Vittoria Deganello, primi petali di questa edizione del trono classico

Incredibile ma vero: a Uomini e Donne è già arrivata la prima scelta! Si sta tenendo proprio in questi minuti la nuova registrazione del Trono Classico e a distanza di poco dall'inizio ecco arrivare l'annuncio che nessuno si aspettava: Mattia Marciano ha scelto. Così com'era prevedibile, il tronista ha scelto Vittoria Deganello. L'annuncio arriva da Witty che svela come, dopo l’ultima difficile registrazione, Vittoria ha chiesto di andare in camerino da Mattia per un chiarimento. La corteggiatrice si è detta in grande difficoltà e ha deciso di chidere al tronista di scegliere. Mattia ha però dichiarato di non sentirsi ancora pronto. Giorno dopo da questo incontro, Mattia è molto in crisi e per questo decide di andare a casa di Vittoria per farle una proposta importante.

MATTIA E VITTORIA SONO LA NUOVA COPPIA DI UOMINI E DONNE!

Il tronista confessa di aver pensato alla sua proposta e di aver compreso che non riuscirebbe a immaginare il suo percorso all’interno di Uomini e Donne senza di lei; così le chiede di uscire dal programma con lui iniziando così una vera storia d’amore fuori dal noto studio di Canale 5. Oggi in studio Mattia e Vittoria si rivedono per la prima volta dopo quell'incontro e oltre a confermare la loro scelta confessano di essere molto felici di aver preso questa decisione e lasciano lo studio insieme! Un colpo di scena che sorprende il pubblico per l'essere arrivato così presto ma che non sorprende invece per la persona visto che è dall'inizio che il pubblico ha notato il grande feeling tra i due ragazzi.

