Lite Jeremias Rodriguez vs Giulia De Lellis / Interviene Belen: "Furba vera" (Grande Fratello Vip 2)

Lite Jeremias Rodriguez contro Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2: interviene anche Belen secondo la quale la fidanzata di Andrea Damante si è dimostrata molto furba.

24 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è stata grande protagonista della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2, non tirandosi indietro anche nel confronto con Jeremias Rodriguez. Quest'ultimo ha accusato la sua compagna di avventura per avere incitato i suoi fan a votare Veronica Angeloni e a nulla sono servite le spiegazioni della fidanzata di Andrea Damante: lei non ci ha visto nulla di male in questo tentativo di supportare l'amica, alla quale si è molto legata nelle settimane di permanenza nella Casa. Nei social network il pubblico si è diviso, tra chi ritiene Jeremias un ragazzo sincero e diretto, anche a costo di risultare antipatico, e chi invece vede in Giulia De Lellis una persona semplice e non attenta a parteggiare per l'una o l'altra fazione. Sulla questione è intervenuta nel corso della serata anche Belen Rodriguez, come sempre pronta a supportare il fratello in questa avventura. Una fan ha infatti scritto nel suo profilo Instagram: "I tuoi fan non sono bastati.. Furbona la De Lellis cercando di pilotare il televoto.. non è bastato mia cara. Grande Jeremias". Tale affermazione ha trovato il riscontro della conduttrice di Tu sì que vales che ha precisato: "Non credevo, ma furba vera!"

LE BATTUTE DI GIULIA DE LELLIS

È di nuovo scontro tra Giulia De Lellis tra Alfonso Signorini. La situazione torna ad infiammarsi tra i due nella Casa del Grande Fratello Vip dopo lo scherzo a Raffaello Tonon. Nel momento delle nomination, Giulia in modo palese fa il nome di Raffaello Tonon che l'aveva nominata per finta durante uno scherzo. La battuta di Alfonso arriva subito: "Non è che l'hai nominato per vendetta?" ma la risposta della De Lellis è "Ma no, capisco che questo è il tuo lavoro ma potresti evitare questi interventi stupidi!". Frase che accende poi lo scontro tra i due con Signorini che sbotta: "Quando tu mi dai dell'ignorante quanto meno dovresti sciacquarti la bocca, hai anche detto che sono una persona di me**a, io l'ho sentito. Che tu mi dia dell'ignorante comunque per me è un omore, con le castronerie che dici tu si scriverebbe lo Zibaldone, meglio che stai zitta!". Le dure parole di Alfonso Signorini scatenano in studio l'intervento della mamma di Giulia che attacca il giornalista e viene calmata poi dalla stessa Giulia e da Andrea Damante. (Anna Montesano)

SCONTRO CON JEREMIAS

Il fratello di Belen Rodriguez resiste nella casa del Grande Fratello VIP. Nonostante alcuni concorrenti, a partire da Giulia De Lellis, siano decisi a giocare contro Jeremias, anche stavolta il buon Rodriguez è sfuggito all'eliminazione. Questo nonostante le difficoltà evidenziate spesso nella casa, con Jeremias che ha lamentato l'impossibilità di potersi raccontare in tutto per tutto. Da contratto, Jeremias Rodriguez non può infatti svelare particolari della vita familiare che riguardano anche Belen, e spesso è stato anche chiamato in confessionale quando iniziava a discutere nella casa rischiando di rivelare qualche particolare di troppo. Jeremias ha sempre affermato di vivere questa limitazione come un incubo, ma i vari incroci nelle votazioni finora li hanno premiati, come lui stesso affermato verso Giulia De Lellis, accusata di aver fatto convergere i voti dei suoi fans come Jeremias. E l'avventura nella casa continua... chissà se Belen ne sarà soddisfatta. (agg. di Fabio Belli)

© Riproduzione Riservata.