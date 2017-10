Loredana Lecciso / "Romina Power? Potremmo diventare amiche, sogno una famiglia allargata"

Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano Carrisi si svela in un'intervista al settimanale Chi e svela: "Romina Power? Potremmo diventare amiche, sogno una famiglia allargata"

24 ottobre 2017 Anna Montesano

Albano Carrisi Loredana Lecciso e Romina Power

Una lunga intervista quella rilasciata da Loredana Lecciso al settimanale Chi. Dopo la chiacchierata con Silvia Toffanin nella scorsa puntata di Verissimo, la compagna di Al Bano Carrisi approfondisce alcuni argomenti nelle prime pagine del giornale diretto da Alfonso Signorini, affrontando anche argomenti "caldi" come la possibile amicizia con Romina Power e la possibilità di essere una famiglia allargata. "Io non avrei nulla in contrario ad avere Romina come amica. Io sono apertissima in questo senso, mi farebbe piacere, non potrebbe che essere positivo per tutti: per me, per lei e per i nostri figli. - esordisce la Lecciso, che poi continua - Anche nei periodi più cupi, ho sempre avuto rispetto verso di lei e verso il rapporto che ha avuto con Al Bano. - e ancora - Famiglia allargata? Sì e Al Bano lo sa. Lui conosce molto bene il mio pensiero. A me l'idea di una bella e grande famiglia allargata, vissuta in maniera razionale e intelligente piace".

"NON SONO UNA SFASCIA - FAMIGLIE!"

Ciò di cui la showgirl si dispiace, però, è di essere ancora etichettata come 'sfascia-famiglie': "Una sola cosa vorrei fosse chiara, perché Al Bano ha una fascia di pubblico fortemente nostalgico. Io vorrei dire che non ho tolto l'uomo a nessuno: lui aveva chiuso con il suo matrimonio e io l'ho scelto come compagno quando era un uomo libero. - chiarisce su Chi la Lecciso - Quindi essere sempre additata come una “sfasciafamiglie”, questo sì mi dispiace. Per il resto io sono prontissima ad accogliere tutti nella nostra famiglia". Come svelato anche a Verissimo, Loredana in passato era molto gelosa di Al Bano ma andesso le cose sono cambiate e migliorate in questo senso: "Ero gelosissima, era la mia debolezza. Quando dicevano “Al Bano è geloso di Loredana” erano fesserie. Ero io, invece. - confessa poi conclude - Ma ho fatto un percorso in questo senso e sono riuscita a dissociarmi da questo sentimento che non è propriamente bello".

