Matteo Mazzoleni/ Uomini e donne, il corteggiatore "contadino" pronto a conquistare Alex

Matteo Mazzoleni continua a navigare contro tutto e tutti per conquistare il cuore di Alex Migliorini, sarà lui la scelta del trono gay di Uomini e donne di Alex Migliorini?

24 ottobre 2017 Hedda Hopper

Matteo Mazzoleni, Uomini e donne

Alex Migliorini continua il suo percorso a Uomini e donne e sulla sua strada si avvicinerà presto il momento di scegliere. Al momento i due preferiti del tronista ci sono Alessandro e il nostro Matteo Mazzoleni. Il corteggiatore "contadino", come si ama definie in confronto al suo alter ego vip, sembra davvero molto lanciato verso la conquista del cuore del tronista, ma riuscirà davvero a superare il suo rivale? Il corteggiatore è riuscito a mettersi in luce già dalle prime puntate del dating show di Maria De Filippi ma evidenziando anche il suo difetto: quello di essere "logorroico". Il corteggiatore di 28 anni arriva da Bergamo, fa l’impiegato commerciale e solo tre anni fa ha avuto il coraggio di fare outing. La sua storia è già stata raccontata, almeno in parte, nelle esterne che i due hanno fatto nelle prime settimane, ma arriverà il momento della svolta?

MARIO SERPA CAMBIERÀ IDEA SU MATTEO?

Le nuove puntate del programma potrebbero rivelare nuovi punti in comune per tronista e corteggiatore ma fino a dove si spingeranno prima di conoscere pregi e difetti di ognuno di loro. Nello studio di Uomini e donne c'è chi continua a non credere molto alle sue parole, ovvero Mario Serpa, nuovo opinionista del Trono Classico. Chi conosce Mario sa bene che forse lui preferisce un altro tipo di uomo più spigliato e aperto ma dopo quello che è successo con Claudio Sona forse farebbe meglio a dare più credito ad uno come Matteo anziché appoggiare uno come Alessandro. Al momento tutto è ancora da decidere ma la nuova registrazione del trono classico in scena oggi, 24 ottobre, tutto potrebbe ancora cambiare.

© Riproduzione Riservata.