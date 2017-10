Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, è ormai tutto finito con Sabrina Ghio?

Nicolò Fabbri continua a mettere a rischio il suo percorso con Sabrina Ghio e se prima è stata colpa della discoteca adesso è arrivata una segnalazione, la tronista lo perderà?

24 ottobre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

La situazione di Nicolò Fabbri potrebbe peggiorare ancora mettendo per sempre a rischio il suo rapporto con Sabrina Ghio. Uomini e donne torna in onda oggi con una nuova puntata del trono classico dedicata proprio alla tronista e ai suoi corteggiatori. Nei giorni scorsi Nicolò è finito nei guai quando è arrivata in studio la notizia che il giovane avrebbe voluto organizzare una serata tra corteggiatori per andare in discoteca e a ballare tutti insieme. La cosa non è andata giù a Sabrina che gli ha fatto notare di non essere qui alla ricerca di amici ma di una fidanzata. A nulla sono valse le sue scuse e le sue spiegazioni visto che il corteggiatore ha perso il posto di privilegio che aveva occupato sin dal primo giorno mostrandosi il ragazzo che Sabrina stava cercando, e adesso? La situazione peggiorerà ancora oggi quando i protagonisti torneranno in onda su Canale 5 per una nuova puntata.

LA SEGNALAZIONE CHE CAMBIERÀ TUTTO

In particolare, il giovane Nicolò finirà nell'occhio del ciclone quando sarà nuovamente segnalato, questa volta da Gianni Sperti, per via di una telefonata di una fan. La stessa chiamerà in studio per raccontare quello che ha visto: ovvero una serie di atteggiamenti intimi tra il corteggiatore di Sabrina e un'altra ragazza. Nicolò rivelerà di essere in quel locale per una serata e una cena con amici e amiche e che non ha alcuna fidanzata al di fuori del programma ma questo non basta a Sabrina che si dirà nuovamente delusa dal corteggiatore. Riuscirà Nicolò a risalire la china oppure, dopo quello che è successo in esterna anche con l'altro Nicolò, le cose cambieranno per sempre?

