Oroscopo di oggi 24 ottobre 2017 di Paolo Fox a LatteMiele le previsioni

L'oroscopo fatto da Paolo Fox per la giornata di oggi, 24 ottobre 2017, sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Previsioni per Ariete, Pesci e gli altri.

24 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 24 OTTOBRE 2017

Ora è il momento di andare ad analizzare segno per segno seguendo l'oroscopo di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi martedì 24 ottobre 2017. Per il Leone c'è ancora qualche piccola complicazione nel rapporto con gli altri, soprattutto con persone del Toro o dell'Acquario. Ci vuole massima prudenza nelle cose che dice e in quelle che pensa. Chi inizia una storia in questo periodo la metterà in gioco e sarà in prova fino alla fine di ottobre. Per i Pesci è una giornata un pochino nervosa, ma ha la volontà di portare avanti un progetto. L'amore e la serenità recuperano e quindi si potrebbe arrivare a vivere momenti molto interessanti. Non si devono assolutamente sottovalutare gli incontri che potrebbero regalare delle sorprese. Attenzione però ad evitare delle complicazioni litigando con qualcuno che è scomodo.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Andiamo ora ad analizzare i segni che si possono considerare per la giornata di oggi, martedì 24 ottobre 2017, né carne né pesce seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro si trova in un momento di assestamento, sta riflettendo e deve cercare di trovare una soluzione. Si trova in un'azienda alla ricerca di nuove soluzioni, ma non sempre si sente convinto di quello che fa. Deve trovare un po' di tranquillità dopo che negli scorsi giorni si è arrabbiato e non poco. Il Cancro ha un momento generale abbastanza positivo dal punto di vista fisico e lavorativo. Nonostante questo ci sono ancora alcune cose di chiarire perché nonostante arriveranno delle soddisfazioni ci potrebbe essre una situazione di grande stress che non si riesce a superare. Nonostante la Vergine non abbia problemi dal punto di vista dei risultati si potrebbe trovare a vivere delle complicazioni nei rapporti. Per il Leone sono previste tensioni con qualche persona dell'Acquario.

SEGNI AL TOP

Si parte dai segni top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle per la giornata di oggi martedì 24 ottobre 2017. Il Sagittario vive sicuramente un momento di importante energia dopo che nelle ultime settimane c'erano stati alcuni problemi di valutazione. L'obiettivo è quello di essere attenti ed evitare di ritrovarsi ad esasperare alcuni tipi di atteggiamenti che nel passato hanno portato qualche difficoltà. Lo Scorpione può vincere le sue avversità per analizzare quelle che sono le sue capacità. E' un momento molto fervente dal punto di vista dove la creatività sta regalando diverse soluzioni importanti. L'Ariete migliora giorno dopo giorno, alla ricerca di alcune situazioni che possono portare a sorridere. Il futuro potrebbe regalare delle soddisfazioni che possono portare a qualche sacrificio importante. Le coppie che sono riuscite a superare un estate complicata possono da oggi in poi vivere con maggiore forza il loro rapporto.

© Riproduzione Riservata.