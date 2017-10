Piera Degli Esposti/ Gli uomini giovani che ho amato sono i figli che non ho mai avuto

24 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Piera Degli Esposti non si sente un'attrice, pur avendo una carriera che fa impallidire, ma una costruttrice di immagini. E queste sono unite da un unico filo, l'amore. Ne ha avuti tanti di amori la 78enne, grandi e piccoli. Si tratta di aggettivi che non descrivono l'importanza del rapporto, ma rappresentano un dato anagrafico. «Non sono mai stata senza un fidanzato, ma un marito non l'ho mai voluto», ha raccontato a Repubblica, spiegando di essere una donna che tende a stancarsi nelle relazioni, forse perché la sua immaginazione dell'amore non regge alla prova della quotidianità. «La dimensione affettiva spegne il mistero dell'amore. E io al mistero sono legata». Il matrimonio, inoltre, avrebbe portato alla separazione dalla sua famiglia, una cosa che non ha mai voluto. Nessuno dei suoi amori poi le ha dato la misura e la protezione che trovava in suo padre: «Per un lungo tratto ho cercato fidanzati più grandi di me, ma accade a un certo punto che i padri non ti vogliano più. Quando diventi grande, ti vogliono solo i figli. E allora forse inconsciamente ho cominciato a giocare con il figlio che non avevo e non ho mai voluto», ha raccontato Piera Degli Esposti nell'intervista.

NIENTE NOZZE E FIGLI, MA "PICCOLI" AMORI

Piera Degli Esposti non ha voluto sposarsi e non ha voluto figli: aveva già una bambina, se stessa, racconta nell'intervista rilasciata a Repubblica. I suoi "piccoli" amori, Massimo di 18 anni di meno e Alberto più giovane di 29 anni, le hanno dato una grande allegria. «Non c'era la competizione che può nascere con gli amori grandi. Mi volevano un grande bene. E siccome io mi voglio bene, con loro è stata una cosa bella». Non ha mai inseguito storie impossibili l'attrice, che invece si è lasciata incantare da chi s'incanta. Suo fratello Franco, però, non voleva che stesse con uomini più piccoli: «Il suo pensiero andava alla mamma, ai suoi amanti giovani». Forse il vissuto materno ha in qualche modo influenzato il suo modo di rapportarsi in amore, portandola verso amori giovani? Non la pensa così Piera Degli Esposti: «No, siamo donne molto diverse. Mia madre voleva donare, io conquistare».

L'INCIDENTE DI ALBERTO: "AVEVO UN PRESENTIMENTO"

Nell'intervista a Repubblica l'attrice Piera Degli Esposti ha parlato anche della relazione con il compagno Alberto, che aveva 28 anni in meno di lei. Morto nel 2007 in un incidente stradale, l'uomo la colpì quando un ragazzo poco più che ventenne le allungò una mano sul sedere. «Ne fui sorpresa ma anche ammirata», ha raccontato l'attrice, colpita da quell'audacia mista a timidezza. Con Alberto ha vissuto la storia d'amore più lunga, quattordici anni. Non mancavano i disagi per la differenza di età: «In pubblico gli chiedevo di chiamarmi mamma. E lui si divertiva come un pazzo per questo mio pudore bambino». Difficilmente però si abbandonava ad effusioni e tenerezze, e il compagno ne soffriva molto: «Dopo i primi anni segnati da un forte erotismo, la mia natura mentale non corrispondeva più al suo vigore fisico. Per me conta l'immaginazione più del rito sessuale». Lei voleva lasciarlo, ma lui non riusciva ad accettarlo: «Io stavo male, come se avessi una sorta di presentimento». Poi dopo l'incidente ha trovato un biglietto: «Sì, l'ha scritto prima di schiantarsi sull'autostrada a duecento chilometri all'ora. "La velocità è il tempo della vita"». Infine, ha confermato la storia del bacio con Robert Mitchum: «Un bacio lunghissimo. Era una leggenda, un mito che avevo inseguito fin dall'adolescenza. Alla fine della cena mi chiese di seguirlo, ma io mi negai. Era meglio fermare il sogno sulla porta».

