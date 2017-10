RULLO DI TAMBURI/ Su Rete 4 il film con Alan Ladd (oggi, 24 ottobre 2017)

Rullo di tamburi, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 24 ottobre 2017. Nel cast: Alan Ladd e Audrey Dalton, alla regia Delmer Daves. La trama del film nel dettaglio.

24 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST RODOLFO ACOSTA

Rullo di tamburi va in onda su Rete 4 oggi, martedì 24 ottobre 2017, alle ore 16.30. Una pellicola western che è stata diretta da Delmer Daves, con Alan Ladd, Rodolfo Acosta, Audrey Dalton e Charles Bronson. Con il titolo originale Drum Beat, il film è stato diretto e sceneggiato dallo stesso Daves e prodotto insieme ad Alan Ladd per la Jaguar Productions, è uscito negli Stati Uniti il 10 Novembre del 1954. Va in scena il conflitto, tra l'esercito statunitense e la tribù di nativi americani dei Modoc, avvenuto tra il 1872 ed il 1873. Ladd, attore poliedrico, dopo aver girato alcuni film di poco conto, arrivò agli onori del grande schermo nel 1953, interpretando Shane nel wester Il cavaliere della valle solitaria, considerato il maggiore eroe del western di tutti i tempi. Sex symbol mondiale, con questa interpretazione, Ladd si assicurò un pubblico di teenager, tanto che una sua foto si trova nell'armadietto di Plato, nel film Gioventù bruciata.

RULLO DI TAMBURI, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il Presidente Grant convoca Johnny MacKay, veterano delle lotte contro gli indiani. MacKay informa le forze governative delle ostilità tra soldati, indiani Modoc, e coloni, sul confine tra Oregon e California. Il Presidente, dunque, incarica il veterano quale commissario per la soluzione dei conflitti sorti sul territorio. Johnny, sulla strada verso Ovest, scorta Nancy Meek, che si dirige verso una fattoria di famiglia. Nei pressi di Sacramento, i viandanti subiscono un'imboscata e nel conflitto resta uccisa per mano di un Modoc rinnegato la fidanzata del guidatore della diligenza, Bill Satterwhite. Quando il gruppo giunge a destinazione, trova la fattoria bruciata e gli zii ammazzati. I figli di un capo Modoc, raggiunto Johnny, denunciano i responsabili degli omicidi e degli altri fatti di sangue occorsi nella zona, facendo il nome di Capitano Jack, un Modoc rinnegato. Johnny, allora, viene condotto presso il Lost River, per condurre trattative di pace e per discutere del trattato di pace siglato dai Modoc nel 1864 e violato. La speranza è quella di riportare la pace. Nel bel mezzo del dialogo tra Capitano Jack e Johnny, Satterwhite, accecato dalla sete di vendetta, uccide gli assassini della sua donna. In seguito avviene uno scontro violento che porta alla morte di ben 18 coloni. L'esercito non riesce a sottomettere i Modoc e si ritira. Il Presidente Grant ordina al generale Canby di rimanere sulla difensiva. A seguito di ulteriori negoziati per riportare la pace che portano ad esiti negativi ed al versamento di nuovo sangue, il Presidente Grant, pressato dall'opinione pubblica, sempre più inferocita, ordina a Johnny di fare qualsiasi cosa sia necessaria per consegnare alla giustizia il Capitano Jack. I Modoc rinnegati, a questo punto, costretti ad abbandonare le loro posizioni, si separano e si dividono in piccoli gruppi. Capitano Jack, a seguito della resa della maggior parte dei Modoc, rimane solo e ritrova Johnny, con il quale innesca una sparatoria ed un combattimento corpo a corpo. Johnny riesce ad arrestare il capitano Jack, facendolo condannare a morte e torna da Nancy, la donna della quale si era innamorato.

© Riproduzione Riservata.