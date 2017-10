Raffaello Tonon è fidanzato?/ L’opinionista impegnato con una ragazza più giovane (GF Vip 2)

Raffaello Tonon è fidanzato? Nella vita privata dell'opinionista del Grande Fratello Vip 2 spunta una ragazza più giovane con cui sarebbe fidanzato da ben dieci anni.

24 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Raffaello Tonon è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2 da appena otto giorni ma è già diventato il nuovo beniamino del pubblico del reality. Dopo aver conquistato le prime pagine dei settimanali di gossip per il suo straordinario cambiamento fisico, Raffaello Tonon è salito agli onori della cronaca per aver condiviso con gli altri inquilini della casa di Cinecittà il dramma della depressione vissuto sulla sua belle. Elegante, colto ed educato, Raffaello Tonon è stato immediatamente amato dal popolo dei social, curioso di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Della sfera sentimentale di Raffaello Tonon, infatti, si sa davvero poco. Tuttavia, a svelare qualche dettaglio in più è stata Barbara D’Urso che, nel corso di Pomeriggio Cinque, ha anticipato un servizio che uscire sul prossimo numero del settimanale Nuovo. Pare, infatti, che Raffaello Tonon sia fidanzato da ormai dieci anni con una ragazza che sarebbe molto più giovane di lui. Della donna di Raffaello Tonon non si sa più nulla. Top secret anche la sua identità che, tuttavia, potrebbe presto essere svelata.

L’INDISCREZIONE DI DAGOSPIA

A rilanciare la notizia del cuore impegnato di Raffaello Tonon è anche Dagospia. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, nonostante l’opinionista sia entrato nella casa del Grande Fratello Vip dichiarandosi single, sarebbe fidanzato da tantissimo tempo. Dagospia, infatti, scrive: “A Milano però tutti sanno che il cuore del concorrente è da molto tempo già impegnato. Con chi? Chiedetelo a Filippo di Tornaforte, stilista e socio di Raffaello, che imperversa con lui alla discoteca Plastic tutti i sabato notte”. Filippo di Tornaforte, famoso per essere stato per anni il portavoce di casa Savoia e amico di Emanuele Filiberto, sarebbe l’unico a conoscere la verità sulla vita privata di Raffaello Tonon. In questi primi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, Tonon non ha ancora parlato della sua vita privata. A svelare la verità sul cuore dell’opinionista, dunque, sarà proprio il suo amico-socio?

