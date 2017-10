Rita Dalla Chiesa / L'ex moglie di Fabrizio Frizzi: silenzio social dopo il malore del conduttore

Rita Dalla Chiesa, tutto sull'ex moglie di Fabrizio Frizzi, al momento ricoverato per un malore che continua a preoccupare tutti. Nessun messaggio dalla conduttrice

24 ottobre 2017 Anna Montesano

Rita Dalla Chiesa (Facebook)

Malore per Fabrizio Frizzi che è stato ricoverato facendo allarmare tutti i suoi fan e sicuramente anche la sua ex moglie, Rita Dalla Chiesa. Il conduttore de L’eredità non sarebbe, per fortuna, in gravi condizioni. Il popolare presentatore si è sentito male durante le registrazioni dell'Eredità per poi essere stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Policlinico Umberto I di Roma dove ha ricevuto soccorsi rapidi. Pare si tratti di lieve ischemia. La Rai ha comunicato con un tweet che la trasmissione non sarebbe andata in onda, sostituita da una puntata della popolare serie tv Don Matteo, tratta dalla nona stagione. Intanto non arrivano commenti dall'ex moglie Rita Dalla Chiesa riguardo ciò che è accaduto a Fabrizio Frizzi. Ricordiamo che la separazione da Frizzi fu vissuta in maniera traumatica da Rita Dalla Chiesa, evento che la colpì molto.

LA SOFFERENZA DOPO LA ROTTURA

Rita Dalla Chiesa, attraverso Vero, rilasciò un'intervista dove spiegò le motivazioni del doloroso divorzio. Questi alcuni passaggi: "Lui se ne era andato con un’altra con cui la storia è durata poco. Sono stata responsabile anch’io e ho capito quali sono stati i miei sbagli". Ricordiamo che Dalla Chiesa ha compiuto 70 anni a settembre e attraverso Facebook pubblicò una foto con la seguente didascalia: I 70 anni di Rita Dalla Chiesa: "Sono sempre la bambina di questa foto a Mondello. Io sono sempre la bambina di questa foto a Mondello, con Nando e Simona e il mio mare dietro. I bilanci sono personali, devo vedermela con me stessa... Ma sono belli positivi. Rifarei esattamente tutto quello che ho fatto. Le cose dolorose non le ho scelte, mi sono capitate. E' la mia vita". Ripercorriamo ora la carriera recente di Rita Dalla Chiesa. Il 14 maggio 2015 è stata annunciata la sua partecipazione al programma La posta del cuore, andato in onda su Rai 1 nella fascia di metà pomeriggio dal 15 giugno fino a metà luglio 2015.

IL TALK SHOW CON FABRIZIO FRIZZI

Grande curiosità ha suscitato la co-conduzione di un talk show interamente dedicato ai sentimenti insieme a Fabrizio Frizzi, con il quale era divorziata da ormai oltre dieci anni. La trasmissione era stata inizialmente confermata per la stagione 2015/2016 nel pomeriggio del sabato, senza tuttavia trovare effettivamente collocazione in palinsesto. Il 1° di dicembre 2016 esce il suo primo libro per bambini scritto con Marina Fiordaliso, Il cacciatore di stelle. Il 20 febbraio 2017, viene comunicata la notizia che la giornalista ex conduttrice del tribunale di Forum sarà per 10 puntate a partire dal 27 dello stesso mese impegnata come presidente di giuria nel programma Torto o ragione di Rai 1.

