SHAILA GATTA/ A Milano per lavoro, ma Napoli nel cuore

Shaila Gatta, dopo il fine settimana, è tornata a Milano per le registrazioni delle nuove puntate di Striscia la notizia. Ma la velina mora pensa ancora a Napoli e a casa sua.

24 ottobre 2017 Redazione

Shaila Gatta

Shaila Gatta dopo aver trascorso il fine settimana a Napoli in compagnia della sua famiglia, è tornata a Milano per le registrazioni delle nuove puntate di Striscia la notizia. La bella velina mora è tornata al Nord, ma il suo cuore è rimasto a Napoli: “Thinking about something special… #me #girl #happiness”, ha scritto Shaial su Instagram pubblicando una foto che la ritrae mentre osserva il mare. Ai suoi fan non è sfuggita la vena di malinconia dello scatto: “Anche se ti sei taggata a Milano ti vedo Napoli nel cuore”, ha scritto un utente. Altri hanno ironizzato sulla geolocalizzazione della foto: “da quando a Milano stanno gli scogli?” e “Da notare gli ombrelloni sulla spiaggia…”. Tantissimi, come sempre, gli apprezzamenti alla bellezza di Shaila: “Bella sana ma soprattutto napoletana!” e “Sei uno spettacolo in questa foto!”, solo per citarne qualcuno.

CRITICHE AI LOOK DELLE VELINE

Su Twitter invece ci sono degli utenti che si lamentano dei look troppo “castigati” delle nuove veline. Secondo alcuni fan di Striscia, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva dovrebbero mostrare più le gambe: “#Veline per niente sexy purtroppo. Non per colpa vostra, sia chiaro. Per colpa di regia e costumisti” e “ma ste #veline hanno le vene varicose? c'hanno sempre con le gambe coperte”, scrive un utente. Non mancano le voci fuori dal coro: “#Striscialanotizia ha scelto ballerine come #veline per far dimenticare l'incapacità e stupidità di quelle dello scorso anno” e “Le prime veline della storia di Striscia che sanno ballare!”.

© Riproduzione Riservata.