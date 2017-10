STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di ascolti: 7 milioni di telespettatori. Critiche per la lunghezza del tg

Striscia la notizia va in onda questa sera, martedì 24 ottobre, alle 20.40 su Canale 5. Il tg satirico fa il pieno di ascolti il lunedì sera ma riceve critiche per la durata della puntata.

24 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Ennesima vittoria per Striscia la notizia che ieri, lunedì 23 ottobre, è stato ancora una volta il programma più visto della giornata con 5.496.000 telespettatori e il 19.95% di share (sul pubblico attivo ha ottenuto il 22.66% di share). Alle 21.27 il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha raggiunto un picco di 7.006.991 telespettatori, pari al 25.38% di share (e al 28.18% di share sul target 15-64 anni). Complice dell’ottimo risultato il fatto che il lunedì sera dopo il varietà va in onda la puntata settimanale, in diretta, del Grande Fratello Vip. Infatti, come ogni lunedì, non sono manate le critiche dai social: “Tanto per sapere a che ora inizia il #GFV? A mezzanotte? Ma lo sanno che domani la gente va al lavoro #MEDIASET FATE PENA un’ora di #striscia?”, si è lamentato un utente su Twitter. Questa sera, martedì 24 ottobre, alle 20.40 si rinnova l’appuntamento con Striscia e i suoi conduttori, le veline e il Gabibbo.

TAPIRO A MONTELLA

Tra i servizi più seguiti e commentati della puntata di ieri di la consegna del Tapiro d’oro all’allenatore del Milan Vincenzo Montella per il brutto avvio di stagione della squadra. “Non vorrei aver fatto tutto questo per ricevere il Tapiro! Lo prendo molto volentieri e sono sicuro che mi porterà un po’ di fortuna”, ha scherzato Montella al microfono di Valerio Stafelli. Il mister rossonero ha detto che del “suo” Milan cambierebbe i risultati ma non le prestazioni. “Comunque il Sior. #Montella a #Striscia col #Staffelli per un'altro #Tapiro è stato un Grande!” e “Montella si è spaventato appena ha visto @VStaffelli pensava che fossero i dirigenti per comunicargli l esonero #striscia”, hanno scritto su Twitter due spettatori.

© Riproduzione Riservata.