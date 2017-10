SUBURRA/ Su Rai 2 il film con Pierfrancesco Favino e Claudio Amendola (oggi, 24 ottobre 2017)

Suburra, il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 24 ottobre 2017. Nel cast: Pierfrancesco Favino e Claudio Amendola, alla regia Stefano Sollima. La trama del film nel dettaglio.

24 ottobre 2017 Cinzia Costa

Suburra, in prima serata su Rai 2

PIERFRANCESCO FAVINO NEL CAST

Il film Suburra va in onda su Rai 2 oggi, martedì 24 ottobre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Stefano Sollima e basata sul romanzo Suburra. Sia il film che l'opera scritta da Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo prendono spunto dal nome di uno dei quartieri più malfamati dell'epoca romana. Nel cast, sono presenti tra gli altri Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola ed Elio Germano. Pierfrancesco Savino, che ha vestito i panni dell'onorevole Filippo Malgradi, è un noto attore romano. Tra le sue interpretazione più famose ricordiamo la sua partecipazione a film come ACAB, World War Z, Romanzo di una strage e Posti in paradiso. Il primo video promozionale è stato diffuso a partire da agosto 2015. La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche due mesi dopo, ad ottobre. Suburra narra le vicende legate alla malavita romana, che nel giro di pochi anni deturperà il litorale della capitale, attraverso uno squallido schema incentrato attorno ad una spregiudicata azione di edilizia speculativa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SUBURRA, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film è suddivisa in sette episodi e scandiscono la settimana prima dell'Apocalisse, che si riferisce al giorno in cui un preciso provvedimento normativo verrà approvato in Parlamento con il bene placito di alcuni politici collusi con la criminalità organizzata romana. Nel primo episodio vengono presentati i personaggi principali rappresentati da Aureliano Adami, (pericoloso boss della mafia romana) Samurai, (ultimo membro della banda della Magnana ancora in vita) e l'onorevole Filippo Malgradi, politico corrotto molto legato a Samurai. A completare il quadro ci saranno altri personaggi, solo all'apparenza marginali, come Sebastiano, Sabrina e Manfredi. Il tutto inizia con l'uccisione di Spadino, membro di un gruppo criminale di zingari, ad opera di Aurelio Adami (quest'ultimo è alle dipendenze dell'onorevole Malgradi). L'accaduto pone le basi per una vera e propria guerra di potere tra i clan più influenti della criminalità romana.

© Riproduzione Riservata.