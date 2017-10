Soleil Sorgè e Marco Cartasegna fidanzati?/ Dopo le accuse a Federica Benincà arriva l'annuncio?(Pomeriggio 5)

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna stanno insieme? Presto la conferma dell'ex di Luca Onestini? Dall'avvistamento alle accuse a Federica Benincà (Pomeriggio 5)

24 ottobre 2017 Anna Montesano

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna

La fiction che vede protagonisti Soleil Sorgè, Luca Onestini, Marco Cartasegna e Federica Benincà non sembra avere fine. Dopo il servizio esclusivo del settimanale Chi, che ha beccato Soleil e Marco insieme a casa di lui, l'ex fidanzata di Onestini ha deciso di non presenziare in alcun programma televisivo, dando "buca" anche a Barbara D'Urso che l'aveva eletta sua nuova opinionista. Questo fino a domenica quando Soleil ha deciso di mandare alla D'Urso una lettera con la quale ha annunciato che presto sarà in studio per chiarire la questione. A dire la sua in questi giorni è però stata Federica Benincà, ex amica di Soleil ed ex fidanzata di Marco Cartasegna che, tuttavia, dopo aver ascoltato le sue parole in tv l'ha pesantemente attaccata sui social.

LE ACCUSE DI MARCO CARTASEGNA A FEDERICA

“Scopro ora che oggi andrà nuovamente in TV una ragazza che si definisce la mia ex, a commentare i fatti della mia vita privata privata. - ha esordito Marco Cartasegna sui social parlando proprio di Federica - Non è la prima volta che lo fa e credo sia arrivato il momento di dire qualcosa. Il problema non è che lei vada in TV. Le auguro di continuare a farlo se è quello che vuole, ma non posso accettare che parli in qualità di mia “ex”. In seguito ad averla conosciuta ed essermi invaghito in un contesto televisivo bellissimo ci siamo frequentati a malapena per due settimane. Nella clessidra della mia vita questa ragazza non rappresenta nemmeno il più piccolo dei granelli di sabbia. Non sa niente né di me né della mia vita. Avrebbe più parola in merito alle mie vicende personali il mio fornaio. Se le redazioni di questi programmi vogliono avere come ospite una mia ex, posso dare i contatti, ma non credo che butterebbero via la loro dignità per qualche soldo ed un po’ di visibilità".

LA LETTERA DI SOLEIL

Molto forti le parole di Marco verso Federica, così come quelle di Soleil. Per chi non avesse avuto l'occasione di ascoltare le sue parole lette in diretta a Domenica Live e proprio di fronte a Federica Benincà, ecco il contenuto della lettera di Soleil per la D'Urso: “Ciao Barbara, spero comprenderai la mia assenza, è stato un periodo difficile per me sentimentalmente ma soprattutto personalmente, motivo per il quale ho deciso di prendermi del tempo. Ti ringrazio ancora per la disponibilità…..“. Così continua “Purtroppo si stanno facendo fin troppe congetture su di me e la mia storia. Avrei preferito affrontare solo con Luca tutta la questione ma non ci è stata data possibilità“. Sottolineando il fatto che molte persone stiano strumentalizzando l’accaduto e soprattutto travisando i fatti Soleil ha poi concluso dicendo: “Ti prometto di venire presto da te per far due chiacchiere e metter un punto a questa vicenda. Ti mando un forte abbraccio. Con affetto. Soleil“.

