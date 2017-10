UNA VITA / Mauro si dichiara a Teresa: il loro amore è ancora possibile?

Anticipazioni Una Vita, puntata 24 ottobre: Mauro si dichiara a Teresa e le chiede una seconda possibilità. Pablo rischia di sorprendere Rosina e Liberto in sartoria.

24 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Le bugie di Humilidad nei confronti dell'ispettore Ignacio hanno rappresentato un duro colpo per Mauro. Nella puntata di Una Vita di ieri il protagonista maschile della telenovela ha scoperto che il collega e la moglie sono amici di vecchia data ma che entrambi hanno preferito mantenere il segreto su questa conoscenza. Per questo hanno cominciato a sorgere in lui diversi dubbi riguardo il suo matrimonio e le vere intenzioni di Humilidad. E puntualmente è ricomparsa in lui la consapevolezza di non avere fatto la scelta giusta sposando quella donna che non ha mai amato e che ha portato alla rottura con Teresa, l'unica persona che ha conquistato il suo cuore. Consapevole di avere commesso un grave errore, Mauro si presenterà oggi dalla maestra per confessarle i suoi sentimenti: come già le aveva preannunciato nella lettera scritta qualche puntata fa, San Emeterio confesserà a Teresa di amarla e le chiederà una seconda possibilità. Lei gliela concederà?

Una Vita: il ballo di addio di Rosina e Maximiliano

Un grande amore potrebbe rinascere nella puntata odierna di Una Vita: Mauro sarà pronto, infatti, a chiedere a Teresa di concedergli una seconda chance. E in attesa di scoprire se sarà la volta buona, ci sarà però un legame pronto a conoscere la parola fine. Da diverse settimane il fantasma di Maximiliano è diventato una presenza costante nella vita di Rosina: è lui ad averle espressamente chiesto di andare avanti, provando ad essere felice al fianco di Liberto. Ora che la madre di Leonor ha capito di essersi innamorata del giovane architetto, Maximiliano potrà scomparire per sempre. Lo farà attraverso una scena emozionante, che sancirà la definitiva uscita di scena di questo personaggio: un ultimo ballo con la moglie, in seguito al quale sparirà per sempre! Rosina dovrà pensare solo al futuro e all'uomo dal quale si è innamorata. Proprio per questo lo incontrerà ancora una volta di nascosto in sartoria, dove rischierà di essere smascherata dal genero Pablo. Questo segreto resterà tale ancora a lungo?

