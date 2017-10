Un posto al sole / Niko Poggi e i suoi dubbi sulla testimone del processo (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 24 ottobre: Niko non si fida delle dichiarazioni di Anita Falco e cerca di indagare sul suo conto. Patrizio rischia di essere scoperto.

24 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Il processo di Luca Grimaldi è ormai alle porte e nuovi dubbi riaffiorano nella mente di Niko. Oggi a Un posto al sole vedremo infatti il figlio di Giulia continuare a porsi della domande in merito ad Anita Falco, entrata in scena sorprendentemente a pochi giorni dalla prima udienza. Se Ugo sarà ben lieto di poter sfruttare tale testimone che potrebbe scagionare Luca Grimaldi (e portare quindi lo studio Navarra al tanto desiderato successo) ben diverso sarà il punto di vista del figlio di Renato: secondo lui tale testimone sta mentendo e lui e i colleghi dovranno indagare per scoprire fino a che punto conosca quanto accaduto qualche mese prima. La notizia di questa nuova dichiarazione di Anita arriverà presto anche alle orecchie di Vittorio che sarà allibito davanti alla possibilità che il poliziotto possa farla franca. Com'è possibile che l'amico Niko si sia schierato dalla parte sbagliata?

Un posto al sole: Raffaele perdona Patrizio?

Insieme alle vicende relative il processo di Luca Grimaldi, nella puntata odierna di Un posto al sole continueranno a tenere banco le vicissitudini legate a Patrizio e ai suoi tanti errori commessi. Pur di arrivare il finale a Chef Parade, il figlio di Ornella ha compromesso la relazione con Rossella, tradendola con Asia. La verità potrebbe presto essere svelata, soprattutto perché Raffaele è a conoscenza di quanto accaduto. Per questo, il giovane cercherà di avvicinarsi al padre per ottenere il suo perdono e soprattutto per convincerlo a stare dalla sua parte anche in questa circostanza. Spazio anche per Otello e per la sua nuova vita da pensionato: l'ormai ex vigile, dopo l'addio al lavoro che lo ha tenuto impegnato per anni, dovrà fare i conti con le tante ore trascorse a casa e un cambiamento che (almeno inizialmente) non gli piacerà. Riuscirà a superare anche questo momento difficile?

© Riproduzione Riservata.