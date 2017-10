Uomini e Donne/ Anticipazioni, Guido, Riccardo e Gemma: due cavalieri per una dama (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over anticipazioni: la nuova registrazione riapre scenari sia con Marco che con Giorgio, ecco le ultime polemiche di Gemma Galgani.

24 ottobre 2017 Valentina Gambino

Nel corso del pomeriggio di ieri, presso gli Studi Elios di Roma si sono registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani, come consuetudine è stata la protagonista indiscussa del nuovo appuntamento ideato e condotto da Maria De Filippi. Gli sviluppi si sono riaperti con il suo sfogo nel backstage e pensieri per (quasi) tutti. Si parla sia di Marco ("Una brutta persona") che Giorgio ma anche di Riccardo, considerato dalla dama "molto concentrato su se stesso". La torinese invece, s'illumina poi parlando di Guido, il medico che la sta corteggiando attualmente. L'uomo è molto premuroso e genuino e non ha problemi con la differenza d'età. In studio anche Tina Cipollari con la sua divertente ironia facendo entrare come sempre la mummia. Iniziano gli scontri e Marco apre le danze, accusando la sua ex fidanzata dedicandole parole di fuoco. Anche Giorgio accusa Gemma e si riaprono vecchie ferite. Per gli opinionisti, la dama è ancora innamorata dell'ex gabbiano. Tinì Cansino inoltre, si chiede perché Gemma, dopo la fine della storia con Manetti abbia buttato così tanto fango su di lui.

Uomini e Donne Over, il primo bacio tra Guido e Gemma

La prima esterna tra Guido e Gemma, procede molto bene con una cena romantica spesso interrotta da Tina ed i commenti in studio. L'uomo le regala molteplici attenzioni che la dama accoglie con un sorriso e la voce suadente. Per loro anche un bacio a stampo. Guido considera Gemma una donna di spessore mentre Marco è stupito dalle dichiarazioni della dama che vorrebbe anche aiutarlo in ospedale con il suo lavoro di medico. In studio poi, anche Riccardo. L'esterna tra di loro è andata bene, compreso il nuovo bacio a stampo. Grandi complimenti anche da parte di quest'ultimo che considera la Galgani una donna per pochi eletti. Durante la puntata poi, spazio per le curiosità del pubblico con una signora che domanda quanto Gemma e Tina siano vere e quanto ci sia di recitato nelle loro diatribe in studio. Dopo averle confessato che loro si "odiano" davvero, la donna si complimenta con l'opinionista per le battute sempre pronte e mirate dovute all'improvvisazione. Gemma poi, decide di continuare la sua frequentazione sia con Riccardo che con Guido: chi conquisterà definitivamente il suo animo nobile?

