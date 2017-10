Uomini e Donne/ Anticipazioni: Rosa attacca Mattia, Paolo furioso con Angela (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico anticipazioni: Mattia Marciano e Rosa Perrotta hanno un nuovo scontro in televisione, Paolo si arrabbia con Angela, ecco il motivo.

24 ottobre 2017 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

La nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne andata in onda ieri, si è aperta - come sempre - con tante polemiche. Angela per esempio, è uscita sia con Paolo che con Mattia, nonostante abbia deciso di corteggiare Crivellin. La corteggiatrice poi, in esterna con il campano cede anche ad un abbraccio che Paolo non apprezza e giudica inopportuno. "Io voglio una donna decisa" chiosa il tronista. Ed infatti, Angela solleva dei dubbi e confessa che il contatto fisico con Mattia l'ha addirittura emozionata. Durante la puntata, anche l'ingresso in studio da parte di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. I due, accolti dagli applausi del pubblico, confessano anche di avere stretto un'amicizia con Alex Adinolfi, ex corteggiatore di lei e accanito rivale di lui. "Non riesco ad esprimere a parole quanto stiamo bene", confessa la modella. Di seguito, racconta di avere presentato Pietro al padre, con ottimi risultati di affetto e stima reciproca. "Son contento della scelta di corteggiare Paolo, ma ieri quando ho visto Mattia ho provato emozioni, non posso nasconderlo", afferma ancora Angela.

Paolo sbotta, la rabbia del tronista di Uomini e Donne

Dopo le parole della sua corteggiatrice, Paolo perde la pazienza e affonda: "Così a me non sta bene, per me Angela può stare con Mattia". Anche Sabrina si scaglia contro Angela accusandola di essere insicura e di avere fatto una pessima figura. "Io non ti porto più fuori, se poi deciderai di non uscire più con Mattia vedremo", precisa ancora Crivellin. Ed intanto, passi avanti in esterna tra Ester e Paolo con abbracci e coccole. La corteggiatrice conquista punti in un baleno fino quasi a diventare la sua preferita in assoluto. "Ho visto Paolo molto meglio con Ester che con me", confessa Angela ma per Ester la sua è solo un alibi per discolparsi. L'esterna di Mattia con Nilufar crea nuove polemiche in studio. Secondo Rosa infatti, a lui la ragazza non piace. Anche Mario Serpa è della stessa opinione ma il tronista nega, seppur faticosamente. Durante la puntata inoltre, si è avuto modo di approfondire la probabile pregressa conoscenza tra Marciano e Vittoria. Cosa accadrà oggi? Tutti sintonizzati su Canale 5 per poterlo scoprire.

