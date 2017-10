Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Nicolò Fabbri avvistato con un'altra! (24 ottobre 2017)

Uomini e Donne, oggi 24 ottobre 2017 in onda la seconda parte del trono Classico: segnalazione per Nicolò Fabbri, nuove difficoltà con Sabrina Ghio

24 ottobre 2017 Anna Montesano

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne prosegue con la seconda parte del Trono Classico. Dopo un inizio dedicato a Mattia e Paolo, con l'ingresso di due ospiti speciali in studio - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione - oggi si continua con le esterne di Sabrina Ghio e Alex Migliorini. Si parte dall'esterna della tronista con Nicolò Fabbri: per i due un giro in barca e due chiacchiere, poi un intenso sguardo che si conclude con l'imbarazzo del corteggiatore. In studio l'altro Nicolò trova zero coinvolgimento da parte del rivale, poi però Maria De Filippi prende la parola e rivela a Sabrina che a Gianni è arrivata una segnalazione proprio su Nicolò F. Una ragazza gli ha fatto delle foto in un locale in cui lo si vede avere “atteggiamenti intimi” con una ragazza. Nicolò F. si difende, Sabrina lo critica ma non trova nulla di male nel fatto che vada a cena con amiche e amici. Tuttavia la tronista sottolinea che non si fida di lui. Molto bene l'esterna con Nicolò Raniolo, che procede tra grandi risate e due chiacchiere e si conclude con un abbraccio.

BRUTTO COLPO PER SABRINA GHIO

In studio Sabrina dice di essersi sentita considerata e Nicolò fa una bella dichiarazione che stupisce positivamente la Ghio. Con Fabrizio spuntino sulla spiaggia, mentre Sabrina gli dice che pur essendo indietro rispetto ai due Nicolò è il corteggiatore che si avvicina di più al suo ideale di uomo; si conclude con un bagno insieme e un abbraccio. Si conclude con le esterne di Alex: Matteo rivela che la sua è stata quella della svolta con Alex. Si vede allora il filmato in cui loro due sono prima in giro in macchina per Roma,poi chiacchierano e il corteggiatore lo abbraccia teneramente. In studio Matteo spiega che con quell’abbraccio ha capito che vuole stare con lui. Bene infine anche l'esterna con Alessandro.

