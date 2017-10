VALERIO SCANU/ Il libro in uscita lo "spedisce" a I Soliti Ignoti (oggi 24 ottobre 2017)

24 ottobre 2017 Fabio Belli

E’ stato Valerio Scanu l’ospite de I Soliti Ignoti, la trasmissione condotta ogni sera da Amadeus su Rai 1 ogni sera dopo il Tg1. Un artista che rappresenta ancora una promessa della musica italiana nonostante qualche alto e basso ma anche con importanti acuti, come le presenze al Festival di Sanremo. “Ho un libro in uscita per l'autunno dove ripercorrerò le mie vicende artistiche, le esperienze, gli incontri che mi hanno cambiato e fatto crescere. Parallelamente sto lavorando al nuovo album di inediti, un progetto internazionale che verrà pubblicato nel 2018. Il maestro Giuseppe Vessicchio ne sta curando la linea artistica insieme al produttore Enrico Palmosi”, aveva dichiarato Scanu in una recente intervista, svelando dunque quelli che sarebbero stati i progetti all’orizzonte per la nuova stagione. Per il nuovo album di inediti sarà dunque necessario aspettare l’anno nuovo (anche se non è dato sapere se sarà accompagnato da una nuova partecipazione a Sanremo), per i progetti letterari e televisivi è arrivato invece per Valerio Scanu il momento di alzare il sipario.

L'ESPERIENZA COME CONDUTTORE DI "KUDOS"

“Giuro di dire la verità dalla A alla Zia Mary” dovrebbe essere il titolo della nuova fatica letteraria del cantante, che segue quello che è stato il primo libro, pubblicato sull’onda del primo successo del cantante tra “Amici” ed il Festival di Sanremo, uscito nel 2010 ed intitolato “Quando parlano di me”. L’autunno televisivo ha svelato però Valerio Scanu anche nel ruolo di conduttore al timone della trasmissione “Kudos”, in onda su Rai 4 dallo scorso 14 settembre. Una nuova esperienza stimolante per quello che si è dimostrato un talento sempre aperto alle nuove esperienze: Scanu è arrivato alla conduzione televisiva dopo un’estate trascorsa in giro per tutta Italia con il suo “Finalmente Live Tour 2017”, un’esperienza che ha confermato come al centro del suo cuore di sia comunque la musica. Ma come analista di internet e delle sue dinamiche, Scanu si è dimostrato più che competente, e dunque il 2017 sembra ancora potenzialmente pieno di sorprese per lui.

