Violenze sessuali nel cinema/ Dopo Asia Argento, nuove rivelazioni di attrici italiane (Le Iene)

Violenze sessuali nel cinema italiano, nuova inchiesta de Le Iene nella puntata in onda questa sera 24 ottobre 2017: nuove rivelazioni di altre attrici

Violenze sessuali nel cinema, Asia Argento tra le vittime (Facebook)

Violenze sessuali nel mondo del cinema, nuova inchiesta de Le Iene: nella puntata in onda questa sera 24 ottobre 2017 a partire dalle 21.20 su Italia Uno, l’inviato Dino Giarrusso intervisterà altre attrici italiane per indagare sullo scandalo esploso dopo il caso Harvey Weinstein. Il noto produttore americano è stato denunciato da decine di attrici per le violenze sessuali e le molestie subite negli ultimi anni, da Gwyneth Paltrow passando per Angelina Jolie, fino all’italiana Asia Argento. Un caso che ha aiutato le donne a denunciare altri casi di violenza, sia in Italia che all’estero e non solo riguardanti il mondo del cinema. Nelle ultime settimane, in Italia, sono circolate alcune notizie su un regista italiano noto per i suoi casting particolari, con Giorgia Ferrero che ha parlato di un regista napoletano, sottolineando che non si tratta del premio Oscar Paolo Sorrentino. L'inviato Dino Giarrusso raccoglierà nuove confessioni di attrici italiane sul tragico fenomeno deflagrato nelle ultime settimane.

NUOVE RIVELAZIONI

Asia Argento, figlia del noto regista Dario e famosa per le sue intepretazioni nei film horror,è al centro dei riflettori per la sua confessione pubblica sul caso Weinstein, anche se non sono mancate le critiche ed i dubbi. Dino Giarrusso è pronto ad approfondire l’argomento, come riportato nel pomeriggio su Facebook dal noto programma di Italia Uno: "Nuove rivelazioni su molestie e violenze sessuali nel cinema italiano. Altre attrici ci raccontano le brutte esperienze vissute per mano di registi e produttori". Previste dunque nuove dichiarazioni shock su un mondo che per troppo tempo è rimasto intatto e con un'aria di attrazione ma che, in realtà, ha nascosto e continua a nascondere storie tragiche. Appuntamento a partire dalle 21,20 su Italia Uno con la nuova puntata de Le Iene, con il servizio dell'inviato Dino Giarrusso che è destinato a svelare nuove confessioni su uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane, con registi e produttori italiani che potrebbe venire smascherati dopo le loro azioni decisamente poco professionali.

