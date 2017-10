WYATT EARP/ Su Iris il film con Kevin Costner e Dennis Quaid (oggi, 24 ottobre 2017)

Wyatt Earp, il film in onda su Iris oggi, martedì 24 ottobre 2017. Nel cast: Kevin Costner e Dennis Quaid, alla regia Lawrence Kasdan. La trama del film nel dettaglio.

24 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rete 4

NEL CAST KEVIN COSTNER

Wyatt Earp, il film in onda su Iris oggi, martedì 24 ottobre 2017 alle ore 21,00. Una pellicola di genere western che è stata prodotta nel 1994, diretta da Lawrence Kasdan (Il grande freddo, Indiana Jones e i predatori dell'Arca perduta, Star Wars - Il risveglio della Forza) ed interpretata da Kevin Costner (Balla coi lupi, Il diritto di contare, Waterworld), Gene Hackman (Il braccio violento della legge, Superman, Colpo vincente) e Dennis Quaid (The day after tomorrow, Genitori in trappola, The big easy - Brivido seducente). Il film narra molto liberamente la biografia di Wyatt Earp, celebre personaggio del selvaggio West, sceriffo di Tombstone noto soprattutto per la famosissima sfida all'OK Corral. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

WYATT EARP, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il giovane Wyatt Earp (Kevin Costner) impara fin da piccolo i valori che il padre Nicholas (Gene Hackman) gli trasmette, fra cui il rispetto per la legge. Dapprima Wyatt si trasferisce in California con i fratelli, per poi stabilirsi in Missouri, dove può coronare il suo sogno d'infanzia e studiare legge. Lì conosce Urilla (Annabeth Gish), di cui si innamora. I due ben presto si fidanzano e si sposano, ma la ragazza, incinta del loro primo figlio, si ammala di tifo e muore. Wyatt esce completamente sconvolto da questa esperienza e comincia a bere sempre di più. Rapidamente la sua vita cambia completamente e Wyatt arriva a diventare ladro di cavalli. Arrestato ed incarcerato, viene liberato grazie all'intercessione del padre, che ancora crede in lui. Trasferitosi a Dodge City, dove conosce il suo grande amico Doc Holliday (Dennis Quaid), Wyatt ne diventa sceriffo per un breve periodo. Allontanato dalla mansione per i suoi metodi troppo sbrigativi, l'uomo si trasferisce a Tombstone. Qui si trova a sedare una rissa da bar per sopperire all'inettitudine del vicesceriffo, e quando la notizia si diffonde gli viene offerto di ricoprirne la carica. Ben presto Wyatt si ritrova nuovamente sceriffo. Nel frattempo conosce Josie (Joanna Going), una giovane ebrea. Il loro rapporto diventa così stretto da spingere Mattie (Mare Winningham), compagna di Wyatt, a tentare il suicidio. Il ruolo dello sceriffo non è facile in una città come Tombstone, e una serie di eventi porteranno Wyatt e i suoi fratelli al celebre duello all'OK Corral.

© Riproduzione Riservata.