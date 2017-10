diMartedì/ Anticipazioni e ospiti puntata 24 ottobre: Antonio Polito e Massimo Giannini

diMartedì, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 24 ottobre 2017 in onda su La7: Giovanni Floris ospita Antonio Polito e Massimo Giannini. In apertura la copertina di Gene Gnocchi.

24 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Gene Gnocchi

Questa sera, martedì 24 ottobre 2017, alle ore 21.15 su La7 va in onda la sesta puntata stagionale di diMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris. In apertura la copertina satirica di Gene Gnocchi. Al centro del dibattito in studio i referendum in Veneto e Lombardia e di come l’esito potrebbe cambiare i rapporti di forza nel centrodestra tra Salvini e Berlusconi. Tra gli ospiti della puntata ci sarà Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, che ha così analizzato i risultati del referendum per l’autonomia in Lombardia e Veneto: “Difficile negare dunque che chi oggi… sia il leghismo di governo, di Maroni ma soprattutto di Zaia, il quale si conferma come uno dei pochi leader locali riusciti con un sano pragmatismo a identificarsi così tanto col proprio popolo da diventare più forti della loro stessa parte politica” ha scritto sul Corriere. Infine Polito ha lodato il tono e lo stile della consultazione: “A differenza del separatismo inglese dall’Europa e di quello catalano dalla Spagna, che hanno riempito le urne ma non hanno finora ottenuto niente, questa giornata si è svolta in una cornice costituzionale e di responsabilità nazionale. Si vede che i proponenti non hanno commesso l’errore di credere che questioni così complesse e delicate possano essere risolte da un voto popolare concepito come un plebiscito”. In studio ci sarà anche Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica.

RENZI E BANKITALIA

Tra gli altri temi della puntata il recente attacco di Matteo Renzi alla gestione delle crisi bancarie di Bankitalia: “Il vero problema sono le crisi bancarie, sono le decine di miliardi messi dallo Stato per salvarle. Io e il Pd non possiamo difendere l'attuale assetto di potere, non possiamo stare dalla parte dei presunti salotti buoni della finanza. Noi stiamo con i risparmiatori”, ha detto il segretario del Pd ad Avvenire. Queste dichiarazioni hanno reso più forte o più debole il leader del Pd? In studio si parlerà anche dell’apertura di Mdp al Partito Democratico e del prossimo voto di fiducia del Senato alla legge elettorale, Rosatellum Bis. Non mancheranno le novità in materia di fisco in arrivo per dalla manovra economica. Ricordiamo che l’hashtag ufficiale con il quale si può commentare la puntata sui social è #dimartedi.

