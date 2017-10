ANTONELLA ELIA E JILL COOPER/ Le Caporali di Pechino Express 2017 stanno perdendo le forze

Antonella Elia e Jill Cooper, le Caporali di Pechino Express 2017 stanno perdendo la loro forza. Come se la caveranno questa sera? Vinceranno una nuova tappa?

25 ottobre 2017 Alessandra Pavone

Antonella Elia e Jill Cooper, le Caporali a Pechino Express 2017

SCONFORTO E LACRIME PER LE CAPORALI DI PECHINO EXPRESS

Nella puntata di Pechino Express 2017 di questa sera, mercoledì 25 ottobre, ritroveremo anche la coppia delle #Caporali, vincitrici dell'ultima tappa. Antonella Elia e Jill Cooper hanno affrontato il viaggio più difficile dal loro ingresso nell'adventure game di Rai 2, a causa di diversi intoppi e scontri. Le due Viaggiatrici hanno infatti dovuto subire una penalità importante, per volontà dei #Compositori che hanno vinto la prova vantaggio, e camminare per diversi km con delle ciabatte automassaggianti piuttosto scomode. In particolare Antonella ha vissuto un vero e proprio momento di sconforto, finendo in lacrime per gran parte del tragitto anche per le prove estreme che ha dovuto affrontare nel viaggio. La concorrente ha infatti iniziato a piangere prima dell'arrivo al traguardo intermedio, sentimento alimentato dall'aver scoperto che due coppie che hanno infranto le regole sono riuscite a superare la sua squadra. Costantino della Gherardesca ha deciso però di escludere le #Clubber e i #Maschi dalla prova vantaggio per punizione, facendo rientrare le #Caporali in gioco. Lo scontro con i cuscini ha decretato tuttavia la sconfitta della Elia e di Jill, che sono riuscite comunque a trovare un posto per la notte con facilità e si sono posizionate prime a pari merito con i #Maschi, durante la seconda notte. Arrivate al traguardo finale, le due #Caporali hanno scelto di eliminare le #Clubber, perché impossibilitate a votare i #Compositori, ma Eva Stokholma e Valentina Peregorer sono riuscite a salvarsi grazie alla busta nera.

LA LORO INSOFFERENZA E QUALCHE PICCOLO CONTRASTO

Le #Caporali stanno perdendo lo smalto di un tempo, a causa delle diverse insidie presenti nel nuovo percorso di Pechino Express. Antonella Elia in particolare ha dimostrato una forte insofferenza verso tanti elementi del programma, compagna di squadra compresa. La conduttrice e Jill Cooper sono infatti entrate in contrasto nella prima parte della scorsa tappa, per via di alcune differenze sulla strategia da adottare. Antonella è sempre attenta infatti al mezzo da scegliere, per evitare di perdere il vantaggio ottenuto in autostop, mentre la Cooper ha dimostrato di accontentarsi finora di qualsiasi evento positivo, a prescindere dall'utilità finale. Le due concorrenti hanno pensato tra l'altro di finire all'ultimo posto della classifica finale, soprattutto per via delle scorrettezze dei #Compositori, a cui si sono aggiunte quelle delle altre coppie in gara. Anche per questo Antonella e Jill hanno dichiarato guerra ad Eva Stokholma e Valentina Peregorer, riuscendo comunque ad ottenere una vittoria finale conducendo una gara pulita e corretta.

COME SE LA CAVERANNO QUESTA SERA LE CAPORALI?

La stanchezza dimostrata dalle #Caporali nell'ultima tappa di Pechino Express 2017 potrebbe presto portarle verso la sconfitta. A questo punto del programma, le strategie dei diversi Viaggiatori sono diventate più agguerrite e sembra che l'esempio negativo dei #Compositori abbia contagiato anche le altre coppie in gara. Il crollo emotivo di Antonella Elia finora si è dimostrato funzionale non solo nell'unione con Jill Cooper, ma anche nella performance della loro squadra. Ci sono tuttavia forte probabilità che Jill e Antonella debbano abbandonare presto l'adventure game, se messe a confronto con le tecniche più furbe dei rivali. Con l'eliminazione dei #Modaioli e degli #Amici, le due #Caporali devono infatti confrontarsi con la forza di #Clubber e #Compositori, anche se possono sperare in una performance meno vincente per i #Maschi.

