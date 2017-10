Adriano Giannini e Gaia Trussardi stanno insieme/ È amore tra il noto attore e la sorella di Tomaso

25 ottobre 2017 Anna Montesano

Adriano Giannini e Gaia Trussardi (Diva e Donna)

Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato Adriano Giannini e Gaia Trussardi a Milano. È amore tra Adriano, 46 anni, e Gaia, 38, che sembrano formare la coppia perfetta. Lui infatti è diventato in questi ultimi anni oltre che attore un sex symbol. Lei è il Creative Director di Trussardi Group. Ricordiamo che Gaia Trussardi ha già due figli, Nicola di 11 anni e Isabella di 9, nati dalla relazione con Ricardo Rosen. Mentre Adriano Giannini è figlio dell’attore Giancarlo Giannini e Livia Giampalmo. Per chi inoltre non lo sapesse, Gaia è la sorella del marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, CEO dell’azienda di famiglia. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Gaia ha parlato del suo rapporto con la maternità e di come la sua vita sia cambiata con l'arrivo dei suoi bambini.

UN NUOVO AMORE ESCE ALLO SCOPERTO

“Volevo tantissimo dei figli, e anzi, mi sembrava di essere troppo grande quando, a 26 anni, ho avuto Nicola, il primo. Negli anni in cui erano piccoli non mi sono mai staccata da loro, avevo bisogno fisico di condividere il tempo e lo spazio. - ha raccontato la Trussardi - Non mi è pesato dover fare delle rinunce: anche adesso esco raramente la sera e, tra un aperitivo e correre a casa, non ho mai dubbi, vado da loro. Però piano piano, giustamente, siamo tutti diventati più autonomi". Inoltre, in un'intervista a Vanityfair, ha raccontato del suo lavoro nell'azienda di famiglia: "Non avrei mai immaginato di lavorare in azienda. Pensavo che avrei fatto la regista, anzi no l’attrice, anzi no la fotografa, ma forse la scrittrice o la musicista. E invece il posto giusto per la mia creatività era proprio questo. I primi tempi siamo state un po’ fredde, a studiarci. Adesso ci lega un affetto profondo. Io non sono mai stata gelosa in famiglia, ma Tomaso e io abbiamo un legame speciale".

