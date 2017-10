Anna Tedesco e Angelo/ Torna il sorriso sul volto della dama di Uomini e donne

Anna Tedesco e Angelo sono finalmente felici e pronti a lasciare il programma insieme? Sul volto della dama torna il sorriso sul volto della dama di Uomini e donne, ma dove si spingerà?

25 ottobre 2017 Hedda Hopper

Anna Tedesco, Uomini e donne

Anna Tedesco ha ritrovato il sorriso a Uomini e donne? Così sembra, almeno secondo le ultime anticipazioni del trono over che tornerà in onda oggi, 25 ottobre, dopo la sorpresa di ieri. Il trono classico ha lasciato il posto a dame e cavalieri che sono tornati nel pomeriggio di Canale 5 con una puntata dedicata ancora a Gemma Galgani e i suoi roventi baci. Oggi al centro dello studio torneranno proprio Anna Tedesco e il suo Angelo che continuano ad andare avanti nella conoscenza nonostante gli alti e bassi tipici di ogni inizio di conoscenza. La damaavrà modo di raccontare la sua conoscenza con Angelo ammettendo anche che tutto sta andando a gonfie vele, di giorno in giorno, tanto da volergli chiedere l'esclusiva in questa conoscenza. Dopo quello che è successo con Nino lo scorso anna, sembra che Anna sia pronta a voltare pagina, cosa le risponderà il cavaliere partenopeo?

I DUE PRONTI A LASCIARE LA TRASMISSIONE?

La nuova puntata di Uomini e donne ci regalerà un lieto fine per Anna Tedesco? Sembra proprio di sì visto che l'uomo accetterà ben volentieri di frequentare solo la Tedesco confermando le parole della sua dama. Le cose vanno bene, le loro lunghe telefonate e le uscite sembrano essere andate bene ma, attenzione, perché questo non significa ancora che i due lasceranno insieme lo studio. I due annunceranno di non voler incontrare altre persone al momento e di volersi dedicare a questa conoscenza ma venendo ancora in trasmissione in attesa di capire cosa succederà e come andranno le cose. Questo li aiuterà oppure rovinerà tutto come è successo lo scorso anno ad Anna Tedesco?

