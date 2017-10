BEAUTIFUL / Booke non può credere ai suoi occhi: Quinn e Ridge sono davvero amanti?

Anticipazioni Beautiful, puntata 25 ottobre: Brooke sorprende Quinn e Ridge in un luogo appartato, mentre si scambiano un bacio appassionato. Katie aveva ragione...

25 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

L'inizio settimana di Beautiful è stato caratterizzato dai buoni sentimenti relativi al matrimonio di Steffy e Liam, oltre che ai tanti ricordi di Brooke ed Eric riguardanti il loro indimenticabile passato. Ma questa momentanea felicità non durerà a lungo, soprattutto per quanto riguarda la stessa Logan. Katie ha cercato di metterla in guardia, chiedendole di non perdere di vista eventuali strani movimenti di Ridge e Quinn. Nonostante la madre di Hope abbia riinviato al mittente queste richieste, nell'episodio di questo pomeriggio deciderà comunque di seguire il consiglio e pedinare il fidanzato. Sarà così che vedrà Ridge appartarsi dalla festa organizzata sulla spiaggia dagli sposi. Non sarà solo in questa misteriosa passeggiata: Quinn si troverà al suo fianco, preparandosi a quello che la coppia riterrà un addio prima delle nozze dello stilista proprio con Brooke. Figliastro e matrigna saranno soli, in una cornice da solo, e si stringeranno le mani, scambiandosi poi anche un sorprendente bacio appassionato. Brooke assisterà attonita a tale scena...

Beautiful: i festeggiamenti continuano, ma non per tutti...

Nella puntata di Beautiful in cui il flirt clandestino tra Quinn e Ridge verrà scoperto niente meno che da Brooke, tutti gli altri membri delle famiglie Forrester e Spencer continueranno a festeggiare. Il party sulla spiaggia organizzato da Steffy e Liam proseguirà nel migliore dei modi, tra musica, allegria e qualche bisticcio. Il motivo del contendere sarà la presenza di Sally Spectra che proprio non è andata giù alla sposa: avrebbe voluto essere quanto meno avvisata dell'arrivo della sua nemica in Australia, ma Thomas non si è degnato di fare il nome della sua accompagnatrice durante le nozze. Per questo i due fratelli Forrester continueranno a battibeccare e la sposa chiederà chiaramente alla Spectra di tornare a Los Angeles, evitando di rovinare le sue nozze. Ma né lei, né tanto meno Thomas avranno intenzione di assecondare le richieste della neo-signora Spencer. La questione finirà presto in un nuovo divertente scontro da pubblicare nei social network?

