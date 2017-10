BELEN RODRIGUEZ/ Rilancia l'appoggio ai fratelli Jeremias e Cecilia: "Vi amo da morire"

Belen Rodriguez rinnova il suo appoggio ai fratelli Jeremias e Cecilia, confermando loro di amarli da morire. Ed è proprio lei ad opporsi nettamente a Giulia De Lellis.

25 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Belen Rodriguez continua a sostenere i fratelli Jeremias e Cecilia, ancora presenti nella casa del Grande Fratello Vip 2. Nonostante si trovasse in nomination, Jere è riuscito ad uscire vincitore lo scorso lunedì e potrà vivere una settimana particolarmente serena, in quanto i compagni non lo hanno votato nuovamente. Il rischio da lui corso è stato comunque l'occasione per Belen di evidenziare il grande affetto provato per i fratelli. Proprio durante la trasmissione, infatti, la conduttrice di Tu sì que vales ha chiaramente espresso il suo sostegno alla coppia, scrivendo un quanto mai eloquente: "Voi, date un senso alla mia vita ogni giorno! Vi amo da morire!!!". Parole forti, rimarcate anche successivamente quando Giulia De Lellis ha attaccato Jeremias, da lei ritenuto un privilegiato all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il segreto di Belen Rodriguez è al sicuro

Un misterioso segreto di Belen Rodriguez è stato più volte citato da Jeremias all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. Il concorrente ha infatti ammesso di non poter rivelare qualcosa di importante in merito alla sua famosa sorella e non si è sbottonato neppure davanti alle continue pressioni dei suoi compagni di avventura. La curiosità si è diffusa in tutto il mondo del web e lo stesso Alfonso Signorini, nella diretta di lunedì, ha cercato di ottenere qualche dettaglio in più su questo segreto indicibile. Ma niente anche questa volta: fedele a Belen e a qualcosa che non può essere rivelato, anche l'opinionista non ha potuto scoprire nulla di più, ottenendo solo un chiaro 'no comment'. La questione, dunque, almeno per il momento non può dirsi archiviata. Nessun mistero sul passato di Belen è stato rivelato, ad eccezione dei già noti dettagli sui motivi del suo arrivo in Italia e sui difficili momenti da lei passati all'inizio della sua carriera.

© Riproduzione Riservata.