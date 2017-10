CHI L’HA VISTO?/ Anticipazioni puntata 25 ottobre: il caso della 17enne di Fucecchio e l'omicidio Vannini

Chi l'ha visto?, anticipazioni della puntata di oggi 25 ottobre 2017: in studio si parlerà del caso della 17enne di Fucecchio picchiata a sangue e dell'omicidio d Marco Vannini.

25 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Federica Sciarelli conduce Chi l'ha visto?

Questa sera, mercoledì 25 ottobre, alle 21.15 su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli. La puntata si occuperà del caso della studentessa 17enne di Fucecchio trovata gravemente ferita al Parco dell’Ambrogiano a Montelupo Fiorentino il 14 ottobre scorso, al termine di una serata passata in discoteca. Dopo l’allarme dato da una donna che passava per il parco, la ragazza è stata portata d'urgenza all'ospedale della vicina Empoli, dove i medici le hanno riscontrato un forte trauma cranico e profonde ferite alla testa. Il movente dell’aggressione potrebbe essere, sospettano i familiari, una ritorsione dopo un litigio con le amiche in discoteca, messa in atto forse con la complicità di un ragazzo. Gli investigatori continuano a indagare a 360 gradi: sono in corso accertamenti sullo scambio di messaggi e telefonate avvenuti sabato notte tra la ragazzina e gli amici. Questa sera nello studio di Chi l’ha visto? ci sarà la padre della ragazza.

IL CASO VANNINI

Nel corso della serata si parlerà anche dell’omicidio di Marco Vannini. Lunedì è iniziato il processo: i primi a testimoniare al banco dei testimoni sono stati Federico Ciontoli e la fidanzata Viola Giorgini. La deposizione dei due fidanzati riaprono tanti interrogativi nel mistero della morte di Marco Vannini, anche perché i loro racconti sono collimanti in alcuni punti chiave, ma su altri sono discordi. Quel che emerge unidirezionalmente è la titubanza di Antonio Ciontoli nel chiamare i soccorsi. Giovedì verranno ascoltati Antonio Ciontoli e la figlia Martina, fidanzata della vittima. Intanto si attende che venga depositata la seconda perizia medico legale che potrà dare maggiori indicazioni sulla morte del ragazzo, avvenuta la notte del 17 maggio del 2015. Ricordiamo i canali per contattare il programma: Facebook, Twitter (@chilhavistorai3), il sito, la email 8262@rai.it e il numero di WhatsApp 345 313 1987.

